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Стадион:
Андерлехт
 
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Зенит
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Прогнозы на матч Андерлехт - Зенит
Андерлехт
21.8% (22)
Ничья:
36.6% (37)
Зенит
41.6% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (30)
Зенит:
23.8% (24)
Андерлехт:
9.9% (10)
Андерлехт:
8.9% (9)
Зенит:
7.9% (8)
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