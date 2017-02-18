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Стадион:
Байер Л
 
Позже
Атлетико М
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 30 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Байер Л - Атлетико М, который состоится 21.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Байер Л - Атлетико М
Байер Л
23.6% (21)
Ничья:
27% (24)
Атлетико М
49.4% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
28.1% (25)
Ничья:
23.6% (21)
Атлетико М:
14.6% (13)
Байер Л:
14.6% (13)
Байер Л:
5.6% (5)
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