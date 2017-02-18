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Стадион:
Манчестер Сити
 
Позже
Монако
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 30 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Монако, который состоится 21.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Монако
Манчестер Сити
78.4% (76)
Ничья:
14.4% (14)
Монако
7.2% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
35.1% (34)
Манчестер Сити:
14.4% (14)
Манчестер Сити:
11.3% (11)
Ничья:
11.3% (11)
Манчестер Сити:
7.2% (7)
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