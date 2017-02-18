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Стадион: Жоффруа Гишар
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Сент-Этьен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.02.2017 Монпелье 2:1 Сент-Этьен Л1
- 16.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Сент-Этьен ЛЕ
- 12.02.2017 Сент-Этьен 4:0 Лорьян Л1
- 08.02.2017 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 29.01.2017 Тулуза 0:3 Сент-Этьен Л1
- 22.01.2017 Сент-Этьен 2:1 Анже Л1
- 13.01.2017 Лилль 1:1 Сент-Этьен Л1
- 08.01.2017 Круа 1:4 Сент-Этьен КФ
- 21.12.2016 Сент-Этьен 0:0 Нанси Л1
- 17.12.2016 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Л1
- 14.12.2016 Сент-Этьен 0:1 Нанси КЛ
- 11.12.2016 Сент-Этьен 1:0 Генгам Л1
- 08.12.2016 Андерлехт 2:3 Сент-Этьен ЛЕ
- 04.12.2016 Ренн 2:0 Сент-Этьен Л1
- 30.11.2016 Сент-Этьен 0:0 Марсель Л1
- 27.11.2016 Анже 1:2 Сент-Этьен Л1
- 24.11.2016 Сент-Этьен 0:0 Майнц ЛЕ
- 20.11.2016 Сент-Этьен 0:1 Ницца Л1
- 06.11.2016 Мец 0:0 Сент-Этьен Л1
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 16.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Сент-Этьен ЛЕ
- 11.02.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 26.01.2017 Халл Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 10.01.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Халл Сити КЛ
- 07.01.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Рединг КА
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 04.12.2016 Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм КЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:0 Фейеноорд ЛЕ
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 16.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Сент-Этьен Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 38 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед, который состоится 22.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед, который состоится 22.02.2017.
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Прогнозы на матч Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
Сент-Этьен
15.2% (15)
Ничья:
29.3% (29)
Манчестер Юнайтед
55.6% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
31.3% (31)
1:1 Ничья:
26.3% (26)
0:2 Манчестер Юнайтед:
9.1% (9)
2:1 Сент-Этьен:
7.1% (7)
0:1 Манчестер Юнайтед:
5.1% (5)
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