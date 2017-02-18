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Стадион:
Сент-Этьен
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед, который состоится 22.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
Сент-Этьен
15.2% (15)
Ничья:
29.3% (29)
Манчестер Юнайтед
55.6% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
31.3% (31)
Ничья:
26.3% (26)
Манчестер Юнайтед:
9.1% (9)
Сент-Этьен:
7.1% (7)
Манчестер Юнайтед:
5.1% (5)
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