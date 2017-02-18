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Стадион:
Севилья
 
Позже
Лестер
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Лестер, который состоится 22.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Лестер
Севилья
86.3% (88)
Ничья:
4.9% (5)
Лестер
8.8% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
29.4% (30)
Севилья:
23.5% (24)
Севилья:
11.8% (12)
Севилья:
10.8% (11)
Севилья:
2.9% (3)
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