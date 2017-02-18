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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.02.2017 Севилья 2:0 Эйбар П
- 12.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Севилья П
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 21.12.2016 Севилья 9:1 Форментера КК
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 30.11.2016 Форментера 1:5 Севилья КК
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
- 11.11.2016 Севилья 3:4 Бока Хуниорс ТМК
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 02.11.2016 Севилья 4:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 29.10.2016 Спортинг Хихон 1:1 Севилья П
Лестер (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 12.02.2017 Суонси 2:0 Лестер ПЛ
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.01.2017 Бёрнли 1:0 Лестер ПЛ
- 22.01.2017 Саутгемптон 3:0 Лестер ПЛ
- 14.01.2017 Лестер 0:3 Челси ПЛ
- 07.01.2017 Эвертон 1:2 Лестер КА
- 02.01.2017 Мидлсбро 0:0 Лестер ПЛ
- 31.12.2016 Лестер 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.12.2016 Лестер 0:2 Эвертон ПЛ
- 17.12.2016 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 13.12.2016 Борнмут 1:0 Лестер ПЛ
- 10.12.2016 Лестер 4:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.12.2016 Порту 5:0 Лестер ЛЧ
- 03.12.2016 Сандерленд 2:1 Лестер ПЛ
- 26.11.2016 Лестер 2:2 Мидлсбро ПЛ
- 22.11.2016 Лестер 2:1 Брюгге ЛЧ
- 19.11.2016 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 06.11.2016 Лестер 1:2 Вест Бромвич ПЛ
- 02.11.2016 Копенгаген 0:0 Лестер ЛЧ
- 29.10.2016 Тоттенхэм 1:1 Лестер ПЛ
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Лестер, который состоится 22.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Лестер, который состоится 22.02.2017.
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Прогнозы на матч Севилья - Лестер
Севилья
86.3% (88)
Ничья:
4.9% (5)
Лестер
8.8% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
29.4% (30)
2:1 Севилья:
23.5% (24)
3:1 Севилья:
11.8% (12)
1:0 Севилья:
10.8% (11)
3:0 Севилья:
2.9% (3)
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