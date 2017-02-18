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Стадион:
Порту
 
Позже
Ювентус
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Порту - Ювентус, который состоится 22.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Порту - Ювентус
Порту
10.6% (11)
Ничья:
35.6% (37)
Ювентус
53.8% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.8% (30)
Ювентус:
26.9% (28)
Ювентус:
13.5% (14)
Порту:
5.8% (6)
Ювентус:
3.8% (4)
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