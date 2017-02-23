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  5. 1/16 финала
Стадион:
АПОЭЛ
2:0
Конец матча
Атлетик Б
0'
44' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
45' Желтая карточка
Гарсия Рауль
1:0
46' Гол
Сотириу Пиерос
54' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
2:0
54' Пенальти
Янниотас Яннис
57' Желтая карточка
Иоанну Николас
65' Вторая желтая карточка
Сотириу Пиерос
75' Желтая карточка
Итурраспе Андер
87' Желтая карточка
Де Камарго Игор
90' Вторая желтая карточка
Итурраспе Андер
90' Желтая карточка
Ираисос Горка
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Ираисос Горка получает желтую карточку.
90'
Итурраспе Андер получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
87'
Де Камарго Игор получает желтую карточку.
79'
Атлетик Б производит замену. Де Маркос Оскар уходит, и Сабин Мерино заменяет его
76'
АПОЭЛ производит замену. Винисиус Оливейра уходит, и Эбесилио Лоренцо заменяет его

Желтая карточка
75'
Итурраспе Андер получает желтую карточку.
71'
АПОЭЛ производит замену. Эфрем Георгиос уходит, и Вандер Сакраменто заменяет его
70'
Атлетик Б производит замену. Этчейта Хавьер уходит, и Итурраспе Андер заменяет его
65'
Сотириу Пиерос получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
АПОЭЛ производит замену. Барраль Давид уходит, и Де Камарго Игор заменяет его
57'
Атлетик Б производит замену. Сусаета Маркель уходит, и Вильялибре Асьер заменяет его
Желтая карточка
57'
Иоанну Николас получает желтую карточку.
Описание гола
54'
Г О О О О О Л - Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ забивает пенальти
Желтая карточка
54'
Де Маркос Оскар получает желтую карточку.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сотириу Пиерос.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Гарсия Рауль получает желтую карточку.
Желтая карточка
44'
Сотириу Пиерос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:0 Атлетик Б
АПОЭЛ
11.8% (26)
Ничья:
38.2% (84)
Атлетик Б
50% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.2% (73)
Атлетик Б:
25.5% (56)
Атлетик Б:
17.7% (39)
АПОЭЛ:
7.7% (17)
Ничья:
3.2% (7)
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