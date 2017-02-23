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Стадион: Джи Эс Пи Стэдиум
44' Желтая карточкаСотириу Пиерос
45' Желтая карточкаГарсия Рауль
1:0
46' ГолСотириу Пиерос
54' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
2:0
54' ПенальтиЯнниотас Яннис
57' Желтая карточкаИоанну Николас
65' Вторая желтая карточкаСотириу Пиерос
75' Желтая карточкаИтурраспе Андер
87' Желтая карточкаДе Камарго Игор
90' Вторая желтая карточкаИтурраспе Андер
90' Желтая карточкаИраисос Горка
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44'
45'
46'
1:0
54'
54'
2:0
57'
65'
75'
87'
90'
90'
Состав команд
99
Ватерман
Бой
23
Астис
Иньяки
26
Нуну
Мораиш
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
АПОЭЛ 4-4-2
- Основной состав
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 21 Миланов Живко Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 23 Астис Иньяки Защитник
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 70 Янниотас Яннис Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 16 Винисиус Оливейра Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Полузащитник
- 17 Барраль Давид Нападающий
- 20 Сотириу Пиерос Нападающий
- Запасные игроки
- 78 Пардо Урко Вратарь
- 90 Ямбере Седрик Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 77 Вандер Сакраменто Полузащитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- Главный тренер: Кристиансен Томас
Атлетик Б 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ираисос Горка Вратарь
- 18 Де Маркос Оскар Защитник
- 27 Йерай Альварес Защитник
- 16 Этчейта Хавьер Защитник
- 24 Баленсиага Микель Защитник
- 6 Сан-Хосе Микель Полузащитник
- 7 Беньят Эчебария Полузащитник
- 11 Уильямс Иньяки Полузащитник
- 10 Муньяин Икер Полузащитник
- 14 Сусаета Маркель Полузащитник
- 22 Гарсия Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Ремиро Алехандро Вратарь
- 2 Боведа Энеко Защитник
- 25 Саборит Энрик Защитник
- 8 Итурраспе Андер Полузащитник
- 17 Рико Микель Полузащитник
- 28 Вильялибре Асьер Нападающий
- 19 Сабин Мерино Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 20.02.2017 АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 16.02.2017 Атлетик Б 3:2 АПОЭЛ ЛЕ
- 11.02.2017 Кармиотисса 0:1 АПОЭЛ ПД
- 05.02.2017 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 29.01.2017 Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ ПД
- 22.01.2017 АПОЭЛ 7:0 Закакиу ПД
- 14.01.2017 Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ ПД
- 08.01.2017 АПОЭЛ 5:0 Арис Лимассол ПД
- 03.01.2017 Анагенниси Деринья 2:4 АПОЭЛ ПД
- 21.12.2016 АПОЭЛ 1:0 Неа Саламина ПД
- 17.12.2016 Эрмис Арадиппу 1:1 АПОЭЛ ПД
- 12.12.2016 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 08.12.2016 АПОЭЛ 2:0 Олимпиакос ЛЕ
- 03.12.2016 Омония 1:4 АПОЭЛ ПД
- 28.11.2016 АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПД
- 24.11.2016 Астана 2:1 АПОЭЛ ЛЕ
- 19.11.2016 АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ ПД
- 06.11.2016 АПОЭЛ 4:1 Кармиотисса ПД
- 03.11.2016 АПОЭЛ 1:0 Янг Бойз ЛЕ
- 29.10.2016 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ ПД
Атлетик Б (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 16.02.2017 Атлетик Б 3:2 АПОЭЛ ЛЕ
- 11.02.2017 Атлетик Б 2:1 Депортиво П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 22.12.2016 Атлетик Б 3:0 Расинг КК
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 08.12.2016 Рапид Вена 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 02.12.2016 Расинг 1:2 Атлетик Б КК
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетик Б: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 16.02.2017 Атлетик Б 3:2 АПОЭЛ Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— Краснодар
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— Гент
— Ростов
— Генк
— Сельта
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— Аякс
— Рома
— Бешикташ
— Шальке 04
— АПОЭЛ
— Манчестер Юнайтед
— Андерлехт
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ираисос Горка получает желтую карточку.
90'
Итурраспе Андер получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Де Камарго Игор получает желтую карточку.
79'
Атлетик Б производит замену. Де Маркос Оскар уходит, и Сабин Мерино заменяет его
76'
АПОЭЛ производит замену. Винисиус Оливейра уходит, и Эбесилио Лоренцо заменяет его
75'
Итурраспе Андер получает желтую карточку.
71'
АПОЭЛ производит замену. Эфрем Георгиос уходит, и Вандер Сакраменто заменяет его
70'
Атлетик Б производит замену. Этчейта Хавьер уходит, и Итурраспе Андер заменяет его
65'
Сотириу Пиерос получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
АПОЭЛ производит замену. Барраль Давид уходит, и Де Камарго Игор заменяет его
57'
Атлетик Б производит замену. Сусаета Маркель уходит, и Вильялибре Асьер заменяет его
57'
Иоанну Николас получает желтую карточку.
54'
Г О О О О О Л - Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ забивает пенальти
54'
Де Маркос Оскар получает желтую карточку.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сотириу Пиерос.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Гарсия Рауль получает желтую карточку.
44'
Сотириу Пиерос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:0 Атлетик Б
АПОЭЛ
11.8% (26)
Ничья:
38.2% (84)
Атлетик Б
50% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.2% (73)
1:2 Атлетик Б:
25.5% (56)
0:1 Атлетик Б:
17.7% (39)
2:1 АПОЭЛ:
7.7% (17)
2:2 Ничья:
3.2% (7)
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