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  5. 1/16 финала
Стадион:
Аякс
1:0
Конец матча
Легия
0'
1:0
49' Гол
Фиргевер Ник
71' Желтая карточка
Санчес Давинсон
75' Желтая карточка
Траоре Бертран
86' Желтая карточка
Вельтман Йоел
90' Желтая карточка
Онана Андре
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Онана Андре получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Вельтман Йоел получает желтую карточку.
81'
Аякс производит замену. Дольберг Каспер уходит, и Нури Абдельхак заменяет его
81'
Легия производит замену. Копчински Михал уходит, и Чима Даниэль заменяет его
Желтая карточка
75'
Траоре Бертран получает желтую карточку.

73'
Легия производит замену. Гильерме Маркес уходит, и Нецид Томаш заменяет его
Желтая карточка
71'
Санчес Давинсон получает желтую карточку.
57'
Легия производит замену. Йодловец Томаш уходит, и Мулин Тибо заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фиргевер Ник.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аякс 1:0 Легия
Аякс
96.8% (212)
Ничья:
2.7% (6)
Легия
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
41.6% (91)
Аякс:
24.7% (54)
Аякс:
15.1% (33)
Аякс:
8.2% (18)
Аякс:
2.7% (6)
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