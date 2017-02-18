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Стадион: Петровский
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 16.02.2017 Андерлехт 2:0 Зенит ЛЕ
- 08.12.2016 АЗ Алкмаар 3:2 Зенит ЛЕ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 30.11.2016 Зенит 2:0 Уфа ПЛ
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит ПЛ
- 24.11.2016 Зенит 2:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 20.11.2016 Зенит 3:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.11.2016 Терек 2:1 Зенит ПЛ
- 03.11.2016 Зенит 2:1 Дандолк ЛЕ
- 30.10.2016 Зенит 1:0 Томь ПЛ
- 27.10.2016 Анжи 4:0 Зенит К
- 24.10.2016 Зенит 1:0 Оренбург ПЛ
- 20.10.2016 Дандолк 1:2 Зенит ЛЕ
- 16.10.2016 Урал 0:2 Зенит ПЛ
- 02.10.2016 Зенит 4:2 Спартак Москва ПЛ
- 29.09.2016 Зенит 5:0 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 25.09.2016 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 22.09.2016 Тамбов 0:5 Зенит К
- 19.09.2016 Зенит 4:1 Рубин ПЛ
- 15.09.2016 Маккаби Тель-Авив 3:4 Зенит ЛЕ
Андерлехт (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 19.02.2017 Остенде 0:4 Андерлехт ПДА
- 16.02.2017 Андерлехт 2:0 Зенит ЛЕ
- 12.02.2017 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 03.02.2017 Локерен 0:0 Андерлехт ПДА
- 29.01.2017 Андерлехт 0:0 Стандард ПДА
- 25.01.2017 Вестерло 2:4 Андерлехт ПДА
- 22.01.2017 Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.12.2016 Шарлеруа 0:2 Андерлехт ПДА
- 22.12.2016 Гент 2:3 Андерлехт ПДА
- 18.12.2016 Андерлехт 4:0 Эйпен ПДА
- 11.12.2016 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 08.12.2016 Андерлехт 2:3 Сент-Этьен ЛЕ
- 04.12.2016 Кортрейк 1:3 Андерлехт ПДА
- 01.12.2016 Шарлеруа 2:2 Андерлехт К
- 27.11.2016 Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 24.11.2016 Габала 1:3 Андерлехт ЛЕ
- 20.11.2016 Зульте-Варегем 3:2 Андерлехт ПДА
- 06.11.2016 Андерлехт 1:1 Остенде ПДА
- 03.11.2016 Андерлехт 6:1 Майнц ЛЕ
- 30.10.2016 Васланд-Беверен 2:1 Андерлехт ПДА
Последние игры между собой
Зенит: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Андерлехт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
1/16 финала
1/8 финала
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 8 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Андерлехт, который состоится 23.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Андерлехт, который состоится 23.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Зенит - Андерлехт
Зенит
83.8% (98)
Ничья:
12% (14)
Андерлехт
4.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Зенит:
30.8% (36)
2:0 Зенит:
16.2% (19)
1:0 Зенит:
12% (14)
1:1 Ничья:
11.1% (13)
3:1 Зенит:
7.7% (9)
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