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Стадион:
Зенит
 
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Андерлехт
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Прогнозы на матч Зенит - Андерлехт
Зенит
83.8% (98)
Ничья:
12% (14)
Андерлехт
4.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
30.8% (36)
Зенит:
16.2% (19)
Зенит:
12% (14)
Ничья:
11.1% (13)
Зенит:
7.7% (9)
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