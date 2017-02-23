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  4. Лига Европы
  5. 1/16 финала
Стадион: Зрители: 27892
Бешикташ
2:1
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
1:0
17' Гол
Абубакар Венсан
1:1
64' Гол
Нвакаеме Энтони
2:1
87' Гол
Тосун Дженк
89' Желтая карточка
Барда Эльянив
89' Желтая карточка
Марсело Антонио
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
Угловой
94'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ подал угловой слева.
94'
Талиска Андерсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
94'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес

93'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
93'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Нукан Атынч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Бузагло Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
91'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
91'
Нвакаеме Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Бузагло Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Барда Эльянив из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
90'
Меликсон Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева делает передачу за спину защитников.
90'
После дальнего удара, который нанес Бузагло Маор мяч отбит вратарем
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
89'
Марсело Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
89'
Барда Эльянив получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Офсайд
89'
Барда Эльянив из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
89'
Меликсон Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева делает передачу за спину защитников.
Описание гола
87'
ГОООООЛ - Тосун Дженк из команды Бешикташ забивает из-за штрафной площади
86'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Инлер Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
86'
Тосун Дженк из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
86'
Цедек Шир выбил мяч на угловой.
86'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
84'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
84'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
84'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
Угловой
83'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
83'
Арслан Толгай-Али бьет и мяч от рикошета проходит мимо
82'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
82'
Бузагло Маор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
82'
Соарес Вильям выбил мяч на угловой.
81'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
81'
Марсело Антонио из команды Бешикташ остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
81'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
80'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бузагло Маор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Инлер Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Меликсон Маор заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Бешикташ
79'
Абубакар Венсан получил травму и заменен. Тосун Дженк выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Абубакар Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
78'
Бузагло Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой справа.
77'
Барда Эльянив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Барда Эльянив на финте ушёл от оппонента.
76'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Меликсон Маор заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
75'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
Травма, повреждение
75'
Абубакар Венсан возвращается на поле, всё в порядке.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Абубакар Венсан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Абубакар Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
73'
Марсело Антонио из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
72'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
72'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
72'
Тактическая замена. Уйсал Неджип уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
71'
Бабель Райан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
71'
Абубакар Венсан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Удар от ворот произведет Бешикташ
70'
Тактическая замена. Саар Бен уходит с поля и его заменяет Барда Эльянив
70'
Огочукву Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 27892 болельщиков
68'
Удар от ворот произведет Бешикташ
68'
Хобан Овидиу имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
68'
Бузагло Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
Фол, нарушение
67'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева опасно играет. Чуть не пострадал Фабрисио Агосто.
Угловой
67'
Бузагло Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
67'
Саар Бен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает пас партнеру.
66'
Нукан Атынч из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
66'
Хобан Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
65'
Инлер Гёкхан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Тактическая замена. Гадир Мохаммад уходит с поля и его заменяет Меликсон Маор
64'
Турджман Бен сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нвакаеме Энтони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
Фол, нарушение
63'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева опасно играет. Чуть не пострадал Уйсал Неджип.
62'
Тошич Душко из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Удар от ворот произведет Бешикташ
61'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
Фол, нарушение
60'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Оайон Матан заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Куарежма Рикарду попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
57'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бузагло Маор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Браун Владимир уходит с поля и его заменяет Бузагло Маор
Фол, нарушение
57'
Инлер Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Браун Владимир заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
55'
Нукан Атынч из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
Угловой
55'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
55'
Талиска Андерсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
54'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Гореш Давид вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
52'
Абубакар Венсан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
50'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Хобан Овидиу атакует сзади соперника. Куарежма Рикарду пострадал.
49'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Саар Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Марсело Антонио заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Бешикташ
46'
Гадир Мохаммад бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
45'
Соарес Вильям выбил мяч на угловой.
45'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Уйсал Неджип заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Бешикташ
41'
Нвакаеме Энтони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой справа.
40'
Браун Владимир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
36'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
36'
Уйсал Неджип выбил мяч на угловой.
35'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
35'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Саар Бен, и мяч снова в игре
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
34'
Саар Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
34'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
Угловой
34'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева разыграл угловой с левого угла.
33'
Саар Бен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
33'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Саар Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
33'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
33'
Огочукву Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
32'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Талиска Андерсон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
30'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
29'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
28'
Гореш Давид вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Нукан Атынч из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
27'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
27'
Куарежма Рикарду бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
26'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Инлер Гёкхан заработал фол.
Офсайд
25'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ в офсайде
25'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Удар от ворот произведет Бешикташ
24'
Хобан Овидиу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Огочукву Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Хобан Овидиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Гадир Мохаммад заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Уйсал Неджип заработал фол.
20'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
19'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Огочукву Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
18'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан!
17'
Турджман Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает подножку. Турджман Бен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
14'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Турджман Бен.
Фол, нарушение
11'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
10'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева. Это Талиска Андерсон заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Бешикташ
8'
Браун Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
6'
Инлер Гёкхан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
6'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
5'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
5'
Инлер Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Гадир Мохаммад заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Оайон Матан атакует сзади соперника. Тошич Душко пострадал.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
3'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
2'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бешикташ 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
Бешикташ
95.9% (209)
Ничья:
3.2% (7)
Хапоэль Беэр-Шева
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бешикташ:
41.7% (91)
Бешикташ:
20.6% (45)
Бешикташ:
19.7% (43)
Бешикташ:
5.5% (12)
Бешикташ:
5% (11)
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