Стадион: Водафон Арена Зрители: 27892
2:1
Конец матча
1:0
17' ГолАбубакар Венсан
1:1
64' ГолНвакаеме Энтони
2:1
87' ГолТосун Дженк
89' Желтая карточкаБарда Эльянив
89' Желтая карточкаМарсело Антонио
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
94'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ подал угловой слева.
94'
Талиска Андерсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
94'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
93'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
93'
92'
Нукан Атынч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
92'
91'
91'
Нвакаеме Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Барда Эльянив из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
90'
Меликсон Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева делает передачу за спину защитников.
90'
После дальнего удара, который нанес Бузагло Маор мяч отбит вратарем
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Марсело Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Барда Эльянив получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
89'
Барда Эльянив из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
89'
Меликсон Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева делает передачу за спину защитников.
87'
ГОООООЛ - Тосун Дженк из команды Бешикташ забивает из-за штрафной площади
86'
86'
Инлер Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Тосун Дженк из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
86'
Цедек Шир выбил мяч на угловой.
86'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
84'
84'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
84'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
83'
83'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
83'
Арслан Толгай-Али бьет и мяч от рикошета проходит мимо
82'
82'
Бузагло Маор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Соарес Вильям выбил мяч на угловой.
81'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
81'
Марсело Антонио из команды Бешикташ остановил атаку, перехватив мяч.
81'
81'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
80'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бузагло Маор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Инлер Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Меликсон Маор заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
79'
Абубакар Венсан получил травму и заменен. Тосун Дженк выходит на поле.
79'
Абубакар Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
78'
Бузагло Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой справа.
77'
Барда Эльянив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Барда Эльянив на финте ушёл от оппонента.
76'
76'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Меликсон Маор заработал фол.
75'
75'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
75'
Абубакар Венсан возвращается на поле, всё в порядке.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Абубакар Венсан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Абубакар Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
73'
Марсело Антонио из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
72'
72'
72'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
72'
Тактическая замена. Уйсал Неджип уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
71'
Бабель Райан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
71'
71'
Абубакар Венсан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
70'
Тактическая замена. Саар Бен уходит с поля и его заменяет Барда Эльянив
70'
Огочукву Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 27892 болельщиков
68'
68'
Хобан Овидиу имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
68'
67'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева опасно играет. Чуть не пострадал Фабрисио Агосто.
67'
Бузагло Маор из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
67'
Саар Бен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает пас партнеру.
66'
Нукан Атынч из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
66'
Хобан Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Инлер Гёкхан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Тактическая замена. Гадир Мохаммад уходит с поля и его заменяет Меликсон Маор
64'
Турджман Бен сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нвакаеме Энтони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
63'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева опасно играет. Чуть не пострадал Уйсал Неджип.
62'
Тошич Душко из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
61'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
60'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Оайон Матан заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
58'
Куарежма Рикарду попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
57'
57'
Бузагло Маор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Браун Владимир уходит с поля и его заменяет Бузагло Маор
57'
Инлер Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Браун Владимир заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Нукан Атынч из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
55'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
55'
Талиска Андерсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
54'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
52'
Гореш Давид вышел из ворот и забрал мяч.
52'
52'
Абубакар Венсан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
52'
50'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Хобан Овидиу атакует сзади соперника. Куарежма Рикарду пострадал.
49'
48'
47'
Саар Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Марсело Антонио заработал фол.
47'
46'
Гадир Мохаммад бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
45'
Соарес Вильям выбил мяч на угловой.
45'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
43'
42'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Уйсал Неджип заработал фол.
41'
41'
Нвакаеме Энтони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
40'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой справа.
40'
Браун Владимир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
37'
36'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
36'
Уйсал Неджип выбил мяч на угловой.
35'
35'
35'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Саар Бен, и мяч снова в игре
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Саар Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
34'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
34'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева разыграл угловой с левого угла.
33'
Саар Бен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
33'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
33'
Саар Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
33'
33'
Огочукву Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
32'
31'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Талиска Андерсон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
30'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
28'
Гореш Давид вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Нукан Атынч из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
27'
Куарежма Рикарду бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Инлер Гёкхан заработал фол.
25'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ в офсайде
25'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
24'
Хобан Овидиу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Огочукву Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Хобан Овидиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Гадир Мохаммад заработал фол.
21'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Уйсал Неджип заработал фол.
20'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
19'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
19'
19'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Огочукву Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан!
17'
Турджман Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает подножку. Турджман Бен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
14'
14'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Турджман Бен.
11'
Браун Владимир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
10'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева. Это Талиска Андерсон заработал фол.
8'
8'
Браун Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Инлер Гёкхан коснулся мяча рукой.
6'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
5'
5'
5'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Инлер Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Гадир Мохаммад заработал фол.
4'
Оайон Матан атакует сзади соперника. Тошич Душко пострадал.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бешикташ 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
Бешикташ
95.9% (209)
Ничья:
3.2% (7)
Хапоэль Беэр-Шева
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бешикташ:
41.7% (91)
1:0 Бешикташ:
20.6% (45)
2:1 Бешикташ:
19.7% (43)
3:0 Бешикташ:
5.5% (12)
3:1 Бешикташ:
5% (11)
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