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Стадион:
Рома
 
Позже
Вильярреал
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Вильярреал, который состоится 23.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Вильярреал
Рома
88.3% (98)
Ничья:
8.1% (9)
Вильярреал
3.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
36.9% (41)
Рома:
29.7% (33)
Рома:
9% (10)
Ничья:
5.4% (6)
Рома:
4.5% (5)
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