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Стадион: Люмьер
7:1
Конец матча
1:0
5' ГолФекир Набиль
2:0
17' ГолКорне Максвелл
2:1
26' ГолГарсия Леви
3:1
27' ГолФекир Набиль
4:1
34' ГолДардер Серхи
45' Желтая карточкаГарсия Леви
60' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
63' Желтая карточкаКорне Максвелл
66' Желтая карточкаЖалле Кристоф
5:1
78' ГолФекир Набиль
6:1
87' ГолАуа Уссем
7:1
89' ГолДьяаби Муктар
|
5'
1:0
17'
2:0
26'
2:1
27'
3:1
34'
4:1
45'
60'
63'
66'
78'
5:1
87'
6:1
89'
7:1
Состав команд
12
Ферри
Жордан
29
Тусар
Люка
14
Дардер
Серхи
18
Фекир
Набиль
24
Крул
Тим
27
Фрайдей
Фред
28
Гарсия
Леви
Лион 4-3-3
- Основной состав
- 1 Лопеш Антони Вратарь
- 20 Рафаэль да Сильва Защитник
- 2 Янга-Мбива Мапу Защитник
- 5 Дьяаби Муктар Защитник
- 13 Жалле Кристоф Защитник
- 12 Ферри Жордан Полузащитник
- 29 Тусар Люка Полузащитник
- 14 Дардер Серхи Полузащитник
- 11 Геззаль Рашид Нападающий
- 18 Фекир Набиль Нападающий
- 27 Корне Максвелл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Горжелен Матьё Вратарь
- 4 Маммана Эмануэль Защитник
- 8 Толиссо Корентин Полузащитник
- 21 Гоналон Максим Полузащитник
- 25 Ауа Уссем Полузащитник
- 10 Ляказетт Александр Нападающий
- Главный тренер: Женезио Брюно
АЗ Алкмаар 4-2-1-3
- Основной состав
- 24 Крул Тим Вратарь
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 4 Влаар Рон Защитник
- 30 Вюйтенс Стейн Защитник
- 5 Хапс Ридгесиано Защитник
- 23 Люккассен Деррик Полузащитник
- 6 Ринстра Бен Полузащитник
- 7 Джаханбакш Алиреза Полузащитник
- 18 Бель-Хассани Иллиас Нападающий
- 27 Фрайдей Фред Нападающий
- 28 Гарсия Леви Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рочет Серхио Вратарь
- 3 Ван Эйден Ренс Защитник
- 8 Ван Оверем Йорис Полузащитник
- 22 Оуведжан Томас Полузащитник
- 20 Сёнтьенс Матс Полузащитник
- 9 Вегхорст Ваут Нападающий
- 19 Соуза Дабни Нападающий
- Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 19.02.2017 Лион 4:2 Дижон Л1
- 16.02.2017 АЗ Алкмаар 1:4 Лион ЛЕ
- 11.02.2017 Генгам 2:1 Лион Л1
- 08.02.2017 Лион 4:0 Нанси Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 28.01.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Л1
- 15.01.2017 Кан 3:2 Лион Л1
- 08.01.2017 Лион 5:0 Монпелье КФ
- 21.12.2016 Лион 2:0 Анже Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
- 14.12.2016 Лион 2:2 Генгам КЛ
- 11.12.2016 Лион 1:0 Ренн Л1
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 30.11.2016 Нант 0:6 Лион Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2016 Динамо Загреб 0:1 Лион ЛЧ
- 18.11.2016 Лилль 0:1 Лион Л1
- 05.11.2016 Лион 2:1 Бастия Л1
- 02.11.2016 Ювентус 1:1 Лион ЛЧ
АЗ Алкмаар (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 19.02.2017 Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 16.02.2017 АЗ Алкмаар 1:4 Лион ЛЕ
- 12.02.2017 Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 04.02.2017 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Э
- 29.01.2017 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Э
- 21.01.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам Э
- 13.01.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 АЗ Алкмаар Э
- 17.12.2016 Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 14.12.2016 АЗ Алкмаар 2:0 АСВХ К
- 11.12.2016 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 08.12.2016 АЗ Алкмаар 3:2 Зенит ЛЕ
- 03.12.2016 Эксельсиор 3:3 АЗ Алкмаар Э
- 27.11.2016 АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес Э
- 24.11.2016 Дандолк 0:1 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 20.11.2016 Рода 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 12.11.2016 Бешикташ 1:4 АЗ Алкмаар ТМК
- 06.11.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Э
- 03.11.2016 Маккаби Тель-Авив 0:0 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 30.10.2016 АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Э
- 26.10.2016 АЗ Алкмаар 1:0 Эммен К
Последние игры между собой
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
АЗ Алкмаар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 16.02.2017 АЗ Алкмаар 1:4 Лион Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
— Краснодар
— Лион
— Гент
— Ростов
— Генк
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— Боруссия М
— Копенгаген
— Аякс
— Рома
— Бешикташ
— Шальке 04
— АПОЭЛ
— Манчестер Юнайтед
— Андерлехт
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дьяаби Муктар.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ауа Уссем.
80'
Лион производит замену. Тусар Люка уходит, и Толиссо Корентин заменяет его
78'
77'
АЗ Алкмаар производит замену. Фрайдей Фред уходит, и Вегхорст Ваут заменяет его
76'
Лион производит замену. Геззаль Рашид уходит, и Ляказетт Александр заменяет его
71'
АЗ Алкмаар производит замену. Джаханбакш Алиреза уходит, и Сёнтьенс Матс заменяет его
66'
Жалле Кристоф получает желтую карточку.
63'
Лион производит замену. Корне Максвелл уходит, и Ауа Уссем заменяет его
63'
Корне Максвелл получает желтую карточку.
60'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
АЗ Алкмаар производит замену. Влаар Рон уходит, и Ван Эйден Ренс заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Гарсия Леви получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дардер Серхи.
27'
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарсия Леви.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Корне Максвелл.
5'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 7:1 АЗ Алкмаар
Лион
95.6% (218)
Ничья:
2.2% (5)
АЗ Алкмаар
2.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
32% (73)
2:1 Лион:
29.4% (67)
3:1 Лион:
12.7% (29)
1:0 Лион:
9.2% (21)
3:0 Лион:
6.1% (14)
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Но тем не менее, спасибо за соперничество. Удачи им в своем чемпионате и побед. А болельщикам Алкмара не унывать, это всего лишь игра.
А здесь дать возможность сыграть резервистам и молодым игрокам. Не думаю, что они подведут и растеряют то большое преимущество в счете, которое было добыто в первой игре...
А что случилось с ПСЖ в молодежке???В группах забили больше всех,громили всех,и тут на тебе - поражение 5-0 от Зальцбурга...
Офигеть просто.
Краснодар порадовал своим выходом в следующий этап ЛЕ, впервые "быки" сыграют на стадии 1/8 финала.
А вот КРаснодар вчера удивил.Точней я не ожидала такой прыти от турок.Но и КРаснодар порадовал,что не на отбой играл,а чисто на классе не давал подходить к воротам))Молодцы)