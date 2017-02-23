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  5. 1/16 финала
Стадион:
Лион
7:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
5' Гол
Фекир Набиль
2:0
17' Гол
Корне Максвелл
2:1
26' Гол
Гарсия Леви
3:1
27' Гол
Фекир Набиль
4:1
34' Гол
Дардер Серхи
45' Желтая карточка
Гарсия Леви
60' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
63' Желтая карточка
Корне Максвелл
66' Желтая карточка
Жалле Кристоф
5:1
78' Гол
Фекир Набиль
6:1
87' Гол
Ауа Уссем
7:1
89' Гол
Дьяаби Муктар
90'+2
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дьяаби Муктар.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ауа Уссем.
80'
Лион производит замену. Тусар Люка уходит, и Толиссо Корентин заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фекир Набиль.
77'
АЗ Алкмаар производит замену. Фрайдей Фред уходит, и Вегхорст Ваут заменяет его

76'
Лион производит замену. Геззаль Рашид уходит, и Ляказетт Александр заменяет его
71'
АЗ Алкмаар производит замену. Джаханбакш Алиреза уходит, и Сёнтьенс Матс заменяет его
Желтая карточка
66'
Жалле Кристоф получает желтую карточку.
63'
Лион производит замену. Корне Максвелл уходит, и Ауа Уссем заменяет его
Желтая карточка
63'
Корне Максвелл получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
АЗ Алкмаар производит замену. Влаар Рон уходит, и Ван Эйден Ренс заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Гарсия Леви получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дардер Серхи.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фекир Набиль.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарсия Леви.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Корне Максвелл.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фекир Набиль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 7:1 АЗ Алкмаар
Лион
95.6% (218)
Ничья:
2.2% (5)
АЗ Алкмаар
2.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
32% (73)
Лион:
29.4% (67)
Лион:
12.7% (29)
Лион:
9.2% (21)
Лион:
6.1% (14)
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