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Стадион: Фелтинс-Арена
1:0
23' ГолШёпф Алессандро
1:1
25' Гол в свои воротаНастасич Матия
61' Желтая карточкаГоретцка Леон
64' Желтая карточкаГайс Йоханнес
77' Желтая карточкаХунтелаар Клаас-Ян
81' Желтая карточкаЭнрике Педро
88' Желтая карточкаБисесвар Диего
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23'
1:0
25'
1:1
61'
64'
81'
88'
Состав команд
15
Креспо
Хосе
74
Варда
Амр
Шальке 04 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ферман Ральф Вратарь
- 4 Хёведес Бенедикт Защитник
- 29 Налдо Родригес Защитник
- 31 Настасич Матия Защитник
- 21 Шёпф Алессандро Полузащитник
- 7 Мейер Максимилиан Полузащитник
- 5 Гайс Йоханнес Полузащитник
- 10 Бенталеб Набиль Полузащитник
- 6 Колашинац Сеад Полузащитник
- 13 Чупо-Мотинг Эрик Нападающий
- 25 Хунтелаар Клаас-Ян Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Нюбель Александр Вратарь
- 15 Аого Деннис Защитник
- 24 Бадштубер Хольгер Защитник
- 20 Керер Тило Защитник
- 8 Горетцка Леон Полузащитник
- 2 Калиджиури Даниэль Нападающий
- 19 Бургшталлер Гвидо Нападающий
- Главный тренер: Вайнцирль Маркус
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 71 Гликос Панайотис Вратарь
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 44 Пуггурас Ахиллеас Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 74 Варда Амр Полузащитник
- 27 Мистакидис Яннис Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бркич Желько Вратарь
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 11 Энрике Педро Полузащитник
- 8 Харисис Харилаос Полузащитник
- 33 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- 5 Dimitrios Chatziisaias
- Главный тренер: Ивич Владимир
Предыдущие игры
Шальке 04 (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 16.02.2017 ПАОК 0:3 Шальке 04 ЛЕ
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 08.02.2017 Зандхаузен 1:4 Шальке 04 КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 08.12.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Шальке 04 ЛЕ
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 24.11.2016 Шальке 04 2:0 Ницца ЛЕ
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 06.11.2016 Шальке 04 3:1 Вердер Б
- 03.11.2016 Шальке 04 2:0 Краснодар ЛЕ
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 26.10.2016 Нюрнберг 2:3 Шальке 04 КГ
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Б
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 19.02.2017 ПАОК 4:0 Верия С
- 16.02.2017 ПАОК 0:3 Шальке 04 ЛЕ
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК С
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 01.02.2017 Лариса 0:2 ПАОК С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 19.01.2017 ПАОК 3:0 Левадиакос С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 03.01.2017 Левадиакос 0:1 ПАОК С
- 17.12.2016 АОК Керкира 0:5 ПАОК С
- 14.12.2016 Панелефсиниакос 0:7 ПАОК К
- 11.12.2016 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 08.12.2016 ПАОК 2:0 Слован Либерец ЛЕ
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК С
- 01.12.2016 Трикала 0:0 ПАОК К
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК С
- 03.11.2016 ПАОК 0:1 Карабах ЛЕ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
— Краснодар
— ?
— ?
— ?
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— ?
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— Шальке 04
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— Манчестер Юнайтед
— ?
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Бисесвар Диего получает желтую карточку.
84'
Шальке 04 производит замену. Бенталеб Набиль уходит, и Керер Тило заменяет его
81'
Энрике Педро получает желтую карточку.
78'
ПАОК производит замену. Кампуш Джалма уходит, и Пелкас Димитрис заменяет его
77'
Хунтелаар Клаас-Ян получает желтую карточку.
72'
Шальке 04 производит замену. Налдо Родригес уходит, и Бадштубер Хольгер заменяет его
69'
ПАОК производит замену. Варда Амр уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
64'
Гайс Йоханнес получает желтую карточку.
63'
ПАОК производит замену. Мистакидис Яннис уходит, и Энрике Педро заменяет его
61'
Горетцка Леон получает желтую карточку.
56'
Шальке 04 производит замену. Чупо-Мотинг Эрик уходит, и Горетцка Леон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Настасич Матия отправил мяч в свои ворота.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шёпф Алессандро.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 ПАОК
Шальке 04
97.3% (219)
Ничья:
1.8% (4)
ПАОК
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шальке 04:
49.8% (112)
1:0 Шальке 04:
16% (36)
2:1 Шальке 04:
14.7% (33)
3:1 Шальке 04:
6.2% (14)
3:0 Шальке 04:
3.6% (8)
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