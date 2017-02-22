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  5. 1/16 финала
Стадион:
Шальке 04
1:1
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
23' Гол
Шёпф Алессандро
1:1
25' Гол в свои ворота
Настасич Матия
61' Желтая карточка
Горетцка Леон
64' Желтая карточка
Гайс Йоханнес
77' Желтая карточка
Хунтелаар Клаас-Ян
81' Желтая карточка
Энрике Педро
88' Желтая карточка
Бисесвар Диего
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Бисесвар Диего получает желтую карточку.
84'
Шальке 04 производит замену. Бенталеб Набиль уходит, и Керер Тило заменяет его
Желтая карточка
81'
Энрике Педро получает желтую карточку.
78'
ПАОК производит замену. Кампуш Джалма уходит, и Пелкас Димитрис заменяет его
Желтая карточка
77'
Хунтелаар Клаас-Ян получает желтую карточку.

72'
Шальке 04 производит замену. Налдо Родригес уходит, и Бадштубер Хольгер заменяет его
69'
ПАОК производит замену. Варда Амр уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
Желтая карточка
64'
Гайс Йоханнес получает желтую карточку.
63'
ПАОК производит замену. Мистакидис Яннис уходит, и Энрике Педро заменяет его
Желтая карточка
61'
Горетцка Леон получает желтую карточку.
56'
Шальке 04 производит замену. Чупо-Мотинг Эрик уходит, и Горетцка Леон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
25'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Настасич Матия отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шёпф Алессандро.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 ПАОК
Шальке 04
97.3% (219)
Ничья:
1.8% (4)
ПАОК
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
49.8% (112)
Шальке 04:
16% (36)
Шальке 04:
14.7% (33)
Шальке 04:
6.2% (14)
Шальке 04:
3.6% (8)
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