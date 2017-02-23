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  5. 1/16 финала
Стадион:
Генк
1:0
Конец матча
Астра
0'
10' Желтая карточка
Стан Александру
26' Желтая карточка
Жуниор Мораис
1:0
67' Гол
Посуэло Алехандро
74' Желтая карточка
Жералду Алвеш
74' Желтая карточка
Брабец Якуб
79' Желтая карточка
Сэто Такаюки
81' Желтая карточка
Малиновский Руслан
85' Желтая карточка
Троссар Леандро
86' Желтая карточка
Мансали Бубакар
90' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Сэпунару Кристиан получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Генк производит замену. Малиновский Руслан уходит, и Бутьюс Жан-Поль заменяет его
89'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Кумордзи Бернар заменяет его
Желтая карточка
86'
Мансали Бубакар получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Троссар Леандро получает желтую карточку.

82'
Астра Плоешти производит замену. Сэто Такаюки уходит, и Ионицэ Александру II заменяет его
Желтая карточка
81'
Малиновский Руслан получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Сэто Такаюки получает желтую карточку.
77'
Генк производит замену. Шрейверс Сьебе уходит, и Буффель Томас заменяет его
Желтая карточка
74'
Брабец Якуб получает желтую карточку.
Желтая карточка
74'
Жералду Алвеш получает желтую карточку.
70'
Астра Плоешти производит замену. Никулае Даниэль уходит, и Буш Сержиу заменяет его
67'
Астра Плоешти производит замену. Ловин Флорин уходит, и Флоря Константин заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Посуэло Алехандро.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Жуниор Мораис получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Стан Александру получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генк 1:0 Астра
Генк
90.6% (202)
Ничья:
6.7% (15)
Астра
2.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Генк:
35.4% (79)
Генк:
31.8% (71)
Генк:
17.5% (39)
Ничья:
4.9% (11)
Генк:
1.8% (4)
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