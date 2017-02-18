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Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Гент
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Гент, который состоится 23.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Гент
Тоттенхэм
93.8% (105)
Ничья:
1.8% (2)
Гент
4.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
46.4% (52)
Тоттенхэм:
12.5% (14)
Тоттенхэм:
9.8% (11)
Тоттенхэм:
8% (9)
Тоттенхэм:
6.3% (7)
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