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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 16.02.2017 Гент 1:0 Тоттенхэм ЛЕ
- 11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 04.02.2017 Тоттенхэм 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 14.01.2017 Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич ПЛ
- 08.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла КА
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 07.12.2016 Тоттенхэм 3:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 22.11.2016 Монако 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 02.11.2016 Тоттенхэм 0:1 Байер Л ЛЧ
Гент (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 19.02.2017 Стандард 1:1 Гент ПДА
- 16.02.2017 Гент 1:0 Тоттенхэм ЛЕ
- 11.02.2017 Гент 0:1 Эйпен ПДА
- 05.02.2017 Зульте-Варегем 1:1 Гент ПДА
- 29.01.2017 Гент 2:0 Брюгге ПДА
- 25.01.2017 Локерен 0:0 Гент ПДА
- 20.01.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 27.12.2016 Генк 2:0 Гент ПДА
- 22.12.2016 Гент 2:3 Андерлехт ПДА
- 17.12.2016 Сент-Трюйден 3:1 Гент ПДА
- 14.12.2016 Остенде 1:0 Гент К
- 11.12.2016 Гент 1:1 Остенде ПДА
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 03.12.2016 Вестерло 0:0 Гент ПДА
- 30.11.2016 Гент 1:0 Локерен К
- 27.11.2016 Гент 3:0 Кортрейк ПДА
- 24.11.2016 Гент 2:2 Брага ЛЕ
- 19.11.2016 Мускрон-Перювельз 0:2 Гент ПДА
- 06.11.2016 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 03.11.2016 Гент 3:5 Шахтёр Дн ЛЕ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гент: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 16.02.2017 Гент 1:0 Тоттенхэм Лига Европы
1/16 финала
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Гент, который состоится 23.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Гент, который состоится 23.02.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Гент
Тоттенхэм
93.8% (105)
Ничья:
1.8% (2)
Гент
4.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
46.4% (52)
2:1 Тоттенхэм:
12.5% (14)
3:0 Тоттенхэм:
9.8% (11)
1:0 Тоттенхэм:
8% (9)
3:1 Тоттенхэм:
6.3% (7)
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