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Стадион:
Шахтёр Дн
 
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Сельта
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Сельта, который состоится 23.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Сельта
Шахтёр Дн
87.6% (99)
Ничья:
10.6% (12)
Сельта
1.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
33.6% (38)
Шахтёр Дн:
31% (35)
Ничья:
8.8% (10)
Шахтёр Дн:
8% (9)
Шахтёр Дн:
3.5% (4)
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