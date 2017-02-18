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Стадион: Дженерали Арена
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Спарта Прага (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 19.02.2017 Спарта Прага 1:0 Богемианс-1905 ПД
- 16.02.2017 Ростов 4:0 Спарта Прага ЛЕ
- 08.12.2016 Интер Милан 2:1 Спарта Прага ЛЕ
- 03.12.2016 Спарта Прага 2:1 Теплице ПД
- 27.11.2016 Градец Кралове 1:2 Спарта Прага ПД
- 24.11.2016 Спарта Прага 1:0 Саутгемптон ЛЕ
- 20.11.2016 Спарта Прага 3:0 Карвина ПД
- 06.11.2016 Слован Либерец 0:0 Спарта Прага ПД
- 03.11.2016 Спарта Прага 2:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2016 Спарта Прага 4:0 Пршибрам ПД
- 26.10.2016 Злин 3:1 Спарта Прага К
- 23.10.2016 Виктория Пльзень 1:0 Спарта Прага ПД
- 20.10.2016 Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Спарта Прага ЛЕ
- 16.10.2016 Спарта Прага 3:0 Височина ПД
- 12.10.2016 Динамо Ческе-Будейовице 1:2 Спарта Прага К
- 02.10.2016 Збройовка 3:3 Спарта Прага ПД
- 29.09.2016 Спарта Прага 3:1 Интер Милан ЛЕ
- 25.09.2016 Спарта Прага 0:2 Славия Прага ПД
- 19.09.2016 Злин 1:1 Спарта Прага ПД
- 15.09.2016 Саутгемптон 3:0 Спарта Прага ЛЕ
Ростов (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.02.2017 Ростов 4:0 Спарта Прага ЛЕ
- 06.12.2016 ПСВ 0:0 Ростов ЛЧ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 30.11.2016 Урал 1:0 Ростов ПЛ
- 27.11.2016 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 23.11.2016 Ростов 3:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2016 Рубин 0:0 Ростов ПЛ
- 06.11.2016 Ростов 4:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.11.2016 Атлетико М 2:1 Ростов ЛЧ
- 29.10.2016 Амкар 1:0 Ростов ПЛ
- 22.10.2016 Уфа 0:0 Ростов ПЛ
- 19.10.2016 Ростов 0:1 Атлетико М ЛЧ
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 02.10.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 28.09.2016 Ростов 2:2 ПСВ ЛЧ
- 24.09.2016 Ростов 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 21.09.2016 Динамо Москва 4:0 Ростов К
- 18.09.2016 Краснодар 2:1 Ростов ПЛ
- 13.09.2016 Бавария 5:0 Ростов ЛЧ
- 09.09.2016 Ростов 2:1 Крылья Советов ПЛ
Последние игры между собой
Спарта Прага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 16.02.2017 Ростов 4:0 Спарта Прага Лига Европы
1/16 финала
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спарта Прага - Ростов, который состоится 23.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спарта Прага - Ростов, который состоится 23.02.2017.
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Прогнозы на матч Спарта Прага - Ростов
Спарта Прага
36.3% (41)
Ничья:
34.5% (39)
Ростов
29.2% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.1% (34)
2:1 Спарта Прага:
21.2% (24)
1:2 Ростов:
12.4% (14)
1:0 Спарта Прага:
8.8% (10)
0:1 Ростов:
7.1% (8)
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