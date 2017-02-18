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Стадион:
Спарта Прага
 
Позже
Ростов
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спарта Прага - Ростов, который состоится 23.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Спарта Прага - Ростов
Спарта Прага
36.3% (41)
Ничья:
34.5% (39)
Ростов
29.2% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.1% (34)
Спарта Прага:
21.2% (24)
Ростов:
12.4% (14)
Спарта Прага:
8.8% (10)
Ростов:
7.1% (8)
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