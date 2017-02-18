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Стадион:
Фиорентина
 
Позже
Боруссия М
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Боруссия М, который состоится 23.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Фиорентина - Боруссия М
Фиорентина
77.5% (79)
Ничья:
17.6% (18)
Боруссия М
4.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
36.3% (37)
Фиорентина:
19.6% (20)
Фиорентина:
14.7% (15)
Ничья:
13.7% (14)
Ничья:
2.9% (3)
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