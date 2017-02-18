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Стадион: Артемио Франки
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Фиорентина (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 19.02.2017 Милан 2:1 Фиорентина СA
- 16.02.2017 Боруссия М 0:1 Фиорентина ЛЕ
- 11.02.2017 Фиорентина 3:0 Удинезе СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 01.02.2017 Пескара 1:2 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Фиорентина 3:3 Дженоа СA
- 21.01.2017 Кьево 0:3 Фиорентина СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Фиорентина 1:0 Кьево КИ
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Лацио 3:1 Фиорентина СA
- 15.12.2016 Дженоа 1:0 Фиорентина СA
- 12.12.2016 Фиорентина 2:1 Сассуоло СA
- 08.12.2016 Карабах 1:2 Фиорентина ЛЕ
- 04.12.2016 Фиорентина 2:1 Палермо СA
- 28.11.2016 Интер Милан 4:2 Фиорентина СA
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 20.11.2016 Эмполи 0:4 Фиорентина СA
- 06.11.2016 Фиорентина 1:1 Сампдория СA
- 03.11.2016 Фиорентина 3:0 Слован Либерец ЛЕ
Боруссия М (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 16.02.2017 Боруссия М 0:1 Фиорентина ЛЕ
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 07.02.2017 Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М КГ
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 23.11.2016 Боруссия М 1:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 01.11.2016 Боруссия М 1:1 Селтик ЛЧ
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 25.10.2016 Боруссия М 2:0 Штуттгарт КГ
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 16.02.2017 Боруссия М 0:1 Фиорентина Лига Европы
1/16 финала
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Боруссия М, который состоится 23.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Боруссия М, который состоится 23.02.2017.
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Прогнозы на матч Фиорентина - Боруссия М
Фиорентина
77.5% (79)
Ничья:
17.6% (18)
Боруссия М
4.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
36.3% (37)
1:0 Фиорентина:
19.6% (20)
2:0 Фиорентина:
14.7% (15)
1:1 Ничья:
13.7% (14)
2:2 Ничья:
2.9% (3)
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