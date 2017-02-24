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  4. Лига Европы
  5. 1/16 финала
Стадион: Зрители: 17064
Копенгаген
0:0
Конец матча
Лудогорец
0'
34' Желтая карточка
Андрианантенайна Анисет
39' Желтая карточка
Кешерю Клаудиу
55' Желтая карточка
Сантандер Федерико
88' Желтая карточка
Анкерсен Петер
90' Желтая карточка
Дяков Светослав
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
95'
Анкерсен Петер исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
94'
Кешерю Клаудиу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
94'
Дяков Светослав получает желтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Дяков Светослав атакует сзади соперника. Павлович Андрия пострадал.

94'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
93'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген. Это Кешерю Клаудиу заработал фол.
92'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
92'
Стоянов Владислав из команды Лудогорец отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
91'
Натанаэл из команды Лудогорец. Это Павлович Андрия заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Минев Йордан
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Копенгаген
90'
Кешерю Клаудиу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Бойлесен Николай
Фол, нарушение
89'
Туту Юссеф наказан за толчок Мисиджан Вирджил
88'
Моци Козмин из команды Лудогорец отвел угрозу отличным подкатом
88'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Матич Урош попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
88'
Анкерсен Петер получил жёлтую карточку за затяжку времени.
87'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает подножку. Жуниньо Кишада заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
85'
Паломино Хосе из команды Лудогорец опасно играет. Чуть не пострадал Павлович Андрия.
84'
Натанаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Куск Каспер наказан за толчок Натанаэл
84'
Кешерю Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Вандерсон Кристалдо уходит с поля и его заменяет Joao Paulo
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 17064 болельщиков
Фол, нарушение
81'
Вандерсон Кристалдо коснулся мяча рукой.
80'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
80'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
79'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
Угловой
79'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
79'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
79'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
78'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
78'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает навес
77'
Удар от ворот произведет Лудогорец
77'
Куск Каспер из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
77'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
77'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
76'
Жуниньо Кишада из команды Лудогорец делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
76'
Удар от ворот произведет Лудогорец
76'
Матич Урош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Кафу Жонатан уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
73'
Удар от ворот произведет Лудогорец
73'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
72'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Удар от ворот произведет Копенгаген
71'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает навес
Угловой
71'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
71'
Ольсен Робин выбил мяч на угловой.
71'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает навес
Фол, нарушение
70'
Куск Каспер наказан за толчок Вандерсон Кристалдо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
69'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Моци Козмин
Фол, нарушение
68'
Сантандер Федерико наказан за толчок Паломино Хосе
Фол, нарушение
67'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Жуниньо Кишада заработал фол.
67'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
66'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Кейта Абубакар уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
65'
Тактическая замена. Андрианантенайна Анисет уходит с поля и его заменяет Жуниньо Кишада
65'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
63'
Удар от ворот произведет Копенгаген
62'
Кейта Абубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает навес
62'
Кафу Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Удар от ворот произведет Копенгаген
62'
Вандерсон Кристалдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
61'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Натанаэл
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
Удар от ворот произведет Лудогорец
60'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
58'
Удар от ворот произведет Копенгаген
58'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец бьет головой мимо ворот
58'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
57'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Моци Козмин наказан за толчок Корнелиус Андреас
56'
Удар от ворот произведет Копенгаген
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Желтая карточка
55'
Сантандер Федерико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Сантандер Федерико атакует сзади соперника. Вандерсон Кристалдо пострадал.
Фол, нарушение
54'
Сантандер Федерико наказан за толчок Моци Козмин
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
53'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец бьет головой мимо ворот
53'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает навес
53'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
52'
Андрианантенайна Анисет из команды Лудогорец делает навес
52'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
Травма, повреждение
51'
Моци Козмин возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Туту Юссеф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Моци Козмин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Травма, повреждение
50'
Моци Козмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Копенгаген
46'
Вандерсон Кристалдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Минев Йордан из команды Лудогорец остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
46'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
44'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец в офсайде
44'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец подал угловой справа.
44'
Матич Урош выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
43'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Дяков Светослав заработал фол.
42'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Минев Йордан заработал фол.
41'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Стоянов Владислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
40'
Паломино Хосе из команды Лудогорец опасно играет. Чуть не пострадал Сантандер Федерико.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Желтая карточка
39'
Кешерю Клаудиу получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
39'
Дяков Светослав блокирует соперника. Кейта Абубакар заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
39'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Дяков Светослав заработал фол.
37'
Натанаэл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
Марселиньо да Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
34'
Андрианантенайна Анисет из команды Лудогорец был наказан за старое нарушение.
33'
Удар от ворот произведет Копенгаген
33'
Натанаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Андрианантенайна Анисет бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Удар от ворот произведет Копенгаген
30'
Кешерю Клаудиу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает пас партнеру.
30'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец делает навес
28'
Натанаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
27'
Кешерю Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Кейта Абубакар атакует сзади соперника. Кафу Жонатан пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает навес
23'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает навес
Угловой
23'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец разыграл угловой с левого угла.
23'
Йоргенсен Матиас выбил мяч на угловой.
23'
Марселиньо да Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
21'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
Фол, нарушение
21'
Кейта Абубакар из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Дяков Светослав.
20'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Удар от ворот произведет Копенгаген
20'
Кафу Жонатан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Игроки ФК "Лудогорец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Стоянов Владислав вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
18'
После дальнего удара, который нанес Кешерю Клаудиу мяч отбит вратарем
18'
Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
16'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген. Это Кафу Жонатан заработал фол.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
16'
Кафу Жонатан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
15'
Кейта Абубакар из команды Копенгаген делает подножку. Вандерсон Кристалдо заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Кафу Жонатан нарушает правила. Матич Урош пострадал
14'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
14'
Натанаэл из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
14'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
13'
Кафу Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
13'
Марселиньо да Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Моци Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
10'
Кейта Абубакар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
10'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
9'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
9'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает навес
8'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
4'
Паломино Хосе из команды Лудогорец. Это Сантандер Федерико заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Лудогорец
4'
Йоханссон Эрик наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
4'
Стоянов Владислав сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген. Это Паломино Хосе заработал фол.
2'
Вратарь парирует удар, который нанес Сантандер Федерико, и мяч снова в игре
2'
Туту Юссеф из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Крыша стадиона закрыта, и погода не помешает игре.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Лудогорец
Копенгаген
90% (199)
Ничья:
8.6% (19)
Лудогорец
1.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Копенгаген:
40.3% (89)
Копенгаген:
25.8% (57)
Копенгаген:
17.2% (38)
Ничья:
7.2% (16)
Копенгаген:
2.3% (5)
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