Стадион: Телья Паркен Зрители: 17064
0:0
Конец матча
34' Желтая карточкаАндрианантенайна Анисет
39' Желтая карточкаКешерю Клаудиу
55' Желтая карточкаСантандер Федерико
88' Желтая карточкаАнкерсен Петер
90' Желтая карточкаДяков Светослав
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
95'
Анкерсен Петер исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
94'
Кешерю Клаудиу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Дяков Светослав получает желтую карточку.
94'
Дяков Светослав атакует сзади соперника. Павлович Андрия пострадал.
94'
93'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген. Это Кешерю Клаудиу заработал фол.
92'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
92'
Стоянов Владислав из команды Лудогорец отвел угрозу отличным подкатом
91'
Натанаэл из команды Лудогорец. Это Павлович Андрия заработал фол.
91'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Минев Йордан
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Кешерю Клаудиу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Бойлесен Николай
89'
Туту Юссеф наказан за толчок Мисиджан Вирджил
88'
Моци Козмин из команды Лудогорец отвел угрозу отличным подкатом
88'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Матич Урош попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
88'
Анкерсен Петер получил жёлтую карточку за затяжку времени.
87'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает подножку. Жуниньо Кишада заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
85'
Паломино Хосе из команды Лудогорец опасно играет. Чуть не пострадал Павлович Андрия.
84'
Натанаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Куск Каспер наказан за толчок Натанаэл
84'
Кешерю Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
Тактическая замена. Вандерсон Кристалдо уходит с поля и его заменяет Joao Paulo
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 17064 болельщиков
81'
Вандерсон Кристалдо коснулся мяча рукой.
80'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
80'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
79'
79'
79'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
79'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
79'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
78'
78'
78'
78'
77'
77'
Куск Каспер из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
77'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
77'
76'
Жуниньо Кишада из команды Лудогорец делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
76'
76'
Матич Урош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
75'
Тактическая замена. Кафу Жонатан уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
73'
73'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
73'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
72'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
71'
71'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
71'
Ольсен Робин выбил мяч на угловой.
71'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает навес
70'
Куск Каспер наказан за толчок Вандерсон Кристалдо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
69'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Моци Козмин
68'
Сантандер Федерико наказан за толчок Паломино Хосе
67'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Жуниньо Кишада заработал фол.
67'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
66'
66'
Тактическая замена. Кейта Абубакар уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
65'
Тактическая замена. Андрианантенайна Анисет уходит с поля и его заменяет Жуниньо Кишада
65'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
62'
Кейта Абубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает навес
62'
Кафу Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Вандерсон Кристалдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Натанаэл
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
60'
60'
59'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
58'
58'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец бьет головой мимо ворот
58'
57'
56'
Моци Козмин наказан за толчок Корнелиус Андреас
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
Сантандер Федерико получает желтую карточку.
55'
Сантандер Федерико атакует сзади соперника. Вандерсон Кристалдо пострадал.
54'
Кейта Абубакар наказан за толчок Вандерсон Кристалдо
54'
Сантандер Федерико наказан за толчок Моци Козмин
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
53'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец бьет головой мимо ворот
53'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает навес
53'
53'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Андрианантенайна Анисет из команды Лудогорец делает навес
51'
Моци Козмин возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Туту Юссеф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Моци Козмин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Моци Козмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
46'
46'
Вандерсон Кристалдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Минев Йордан из команды Лудогорец остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец в офсайде
44'
44'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец подал угловой справа.
44'
Матич Урош выбил мяч на угловой.
43'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Дяков Светослав заработал фол.
42'
42'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Минев Йордан заработал фол.
41'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
Стоянов Владислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Паломино Хосе из команды Лудогорец опасно играет. Чуть не пострадал Сантандер Федерико.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Кешерю Клаудиу получает желтую карточку за споры
39'
Дяков Светослав блокирует соперника. Кейта Абубакар заработал своей команде штрафной.
39'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Дяков Светослав заработал фол.
37'
Натанаэл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
34'
Андрианантенайна Анисет из команды Лудогорец был наказан за старое нарушение.
33'
33'
Натанаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Андрианантенайна Анисет бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
30'
Кешерю Клаудиу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает пас партнеру.
30'
29'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец делает навес
28'
Натанаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Кешерю Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Кейта Абубакар атакует сзади соперника. Кафу Жонатан пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает навес
23'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает навес
23'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец разыграл угловой с левого угла.
23'
Йоргенсен Матиас выбил мяч на угловой.
23'
23'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
21'
21'
Кейта Абубакар из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Дяков Светослав.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
20'
Кафу Жонатан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Игроки ФК "Лудогорец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Стоянов Владислав вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
18'
После дальнего удара, который нанес Кешерю Клаудиу мяч отбит вратарем
18'
Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген. Это Кафу Жонатан заработал фол.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
16'
Кафу Жонатан коснулся мяча рукой.
15'
Кейта Абубакар из команды Копенгаген делает подножку. Вандерсон Кристалдо заработал фол.
15'
Кафу Жонатан нарушает правила. Матич Урош пострадал
14'
14'
14'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
13'
Кафу Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
11'
Моци Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
10'
Кейта Абубакар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
10'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
9'
9'
9'
8'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Паломино Хосе из команды Лудогорец. Это Сантандер Федерико заработал фол.
4'
4'
Йоханссон Эрик наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
4'
Стоянов Владислав сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
2'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген. Это Паломино Хосе заработал фол.
2'
Вратарь парирует удар, который нанес Сантандер Федерико, и мяч снова в игре
2'
Туту Юссеф из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
1'
Крыша стадиона закрыта, и погода не помешает игре.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Лудогорец
Копенгаген
90% (199)
Ничья:
8.6% (19)
Лудогорец
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Копенгаген:
40.3% (89)
2:1 Копенгаген:
25.8% (57)
2:0 Копенгаген:
17.2% (38)
1:1 Ничья:
7.2% (16)
3:1 Копенгаген:
2.3% (5)
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