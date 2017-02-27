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2016-2017
Урал
 
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Прогнозы на матч Урал - Краснодар
Урал
4.3% (6)
Ничья:
9.3% (13)
Краснодар
86.4% (121)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
31.4% (44)
Краснодар:
29.3% (41)
Краснодар:
17.9% (25)
Ничья:
8.6% (12)
Краснодар:
3.6% (5)
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