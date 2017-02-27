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2016-2017
Предыдущие игры
Урал (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 03.12.2016 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 30.11.2016 Урал 1:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2016 Локомотив Москва 1:1 Урал ПЛ
- 20.11.2016 Краснодар 3:0 Урал ПЛ
- 05.11.2016 Крылья Советов 2:2 Урал ПЛ
- 30.10.2016 Урал 1:4 Терек ПЛ
- 26.10.2016 Амкар 1:1 Урал К
- 22.10.2016 Урал 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 16.10.2016 Урал 0:2 Зенит ПЛ
- 01.10.2016 Томь 1:1 Урал ПЛ
- 25.09.2016 Оренбург 0:1 Урал ПЛ
- 21.09.2016 Челябинск 0:3 Урал К
- 17.09.2016 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 12.09.2016 Рубин 3:1 Урал ПЛ
- 28.08.2016 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 21.08.2016 Амкар 1:0 Урал ПЛ
- 13.08.2016 Урал 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.08.2016 Ростов 0:0 Урал ПЛ
- 31.07.2016 Урал 2:0 Уфа ПЛ
- 19.07.2016 Урал 0:2 Амкар ТМК
Краснодар (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.02.2017 Фенербахче 1:1 Краснодар ЛЕ
- 16.02.2017 Краснодар 1:0 Фенербахче ЛЕ
- 08.12.2016 Ницца 2:1 Краснодар ЛЕ
- 05.12.2016 Краснодар 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 01.12.2016 Терек 2:1 Краснодар ПЛ
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит ПЛ
- 24.11.2016 Краснодар 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 20.11.2016 Краснодар 3:0 Урал ПЛ
- 06.11.2016 Краснодар 3:3 Оренбург ПЛ
- 03.11.2016 Шальке 04 2:0 Краснодар ЛЕ
- 30.10.2016 Анжи 0:0 Краснодар ПЛ
- 27.10.2016 Краснодар 3:2 Оренбург К
- 23.10.2016 Краснодар 1:0 Амкар ПЛ
- 20.10.2016 Краснодар 0:1 Шальке 04 ЛЕ
- 16.10.2016 Арсенал Тула 0:0 Краснодар ПЛ
- 02.10.2016 Краснодар 1:0 Рубин ПЛ
- 29.09.2016 Краснодар 5:2 Ницца ЛЕ
- 24.09.2016 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ПЛ
- 21.09.2016 Спартак-Нальчик 0:2 Краснодар К
- 18.09.2016 Краснодар 2:1 Ростов ПЛ
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Краснодар: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
- 20.11.2016 Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига
- 10.04.2016 Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига
- 21.09.2015 Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига
- 13.03.2015 Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига
- 10.08.2014 Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 08.03.2014 Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига
- 05.10.2013 Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига
- 06.11.2010 Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 09.07.2010 Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
- 30.09.2009 Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
- 02.06.2009 Краснодар 2:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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0 Урал
0 Краснодар
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1/2 финала
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До начала матча осталось 17 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Краснодар, который состоится 28.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Краснодар, который состоится 28.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Урал - Краснодар
Урал
4.3% (6)
Ничья:
9.3% (13)
Краснодар
86.4% (121)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Краснодар:
31.4% (44)
1:2 Краснодар:
29.3% (41)
0:2 Краснодар:
17.9% (25)
1:1 Ничья:
8.6% (12)
1:3 Краснодар:
3.6% (5)
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