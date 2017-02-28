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Уфа
 
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Анжи
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 5 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Анжи, который состоится 01.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Анжи
Уфа
74.1% (86)
Ничья:
14.7% (17)
Анжи
11.2% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Уфа:
48.3% (56)
Уфа:
19.8% (23)
Ничья:
12.9% (15)
Анжи:
6% (7)
Уфа:
5.2% (6)
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