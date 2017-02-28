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2016-2017
Рубин
 
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Сибирь
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 3 часа 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Сибирь, который состоится 01.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Сибирь
Рубин
98.2% (112)
Ничья:
1.8% (2)
Сибирь
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
42.1% (48)
Рубин:
26.3% (30)
Рубин:
18.4% (21)
Рубин:
5.3% (6)
Рубин:
4.4% (5)
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