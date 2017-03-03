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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.03.2017 Ливерпуль 3:1 Арсенал ПЛ
- 15.02.2017 Бавария 5:1 Арсенал ЛЧ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал ПЛ
- 31.01.2017 Арсенал 1:2 Уотфорд ПЛ
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 07.01.2017 Престон Норт Энд 1:2 Арсенал КА
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.12.2016 Арсенал 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2016 Базель 1:4 Арсенал ЛЧ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 30.11.2016 Арсенал 0:2 Саутгемптон КЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 23.11.2016 Арсенал 2:2 ПСЖ ЛЧ
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал ПЛ
Бавария (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 04.03.2017 Кёльн 0:3 Бавария Б
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 15.02.2017 Бавария 5:1 Арсенал ЛЧ
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 07.02.2017 Бавария 1:0 Вольфсбург КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 23.11.2016 Ростов 3:2 Бавария ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 01.11.2016 ПСВ 1:2 Бавария ЛЧ
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Б
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Бавария: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 15.02.2017 Бавария 5:1 Арсенал Лига чемпионов
- 04.11.2015 Бавария 5:1 Арсенал Лига чемпионов
- 20.10.2015 Арсенал 2:0 Бавария Лига чемпионов
- 11.03.2014 Бавария 1:1 Арсенал Лига чемпионов
- 19.02.2014 Арсенал 0:2 Бавария Лига чемпионов
- 13.03.2013 Бавария 0:2 Арсенал Лига чемпионов
- 19.02.2013 Арсенал 1:3 Бавария Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Бавария, который состоится 07.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Бавария, который состоится 07.03.2017.
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Прогнозы на матч Арсенал - Бавария
Арсенал
36.2% (42)
Ничья:
25.9% (30)
Бавария
37.9% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
23.3% (27)
2:1 Арсенал:
22.4% (26)
1:1 Ничья:
19% (22)
2:2 Ничья:
5.2% (6)
1:3 Бавария:
4.3% (5)
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