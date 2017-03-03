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Стадион:
Арсенал
 
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Бавария
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Бавария, который состоится 07.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Бавария
Арсенал
36.2% (42)
Ничья:
25.9% (30)
Бавария
37.9% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
23.3% (27)
Арсенал:
22.4% (26)
Ничья:
19% (22)
Ничья:
5.2% (6)
Бавария:
4.3% (5)
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