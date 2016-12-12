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Стадион:
Наполи
 
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Реал Мадрид
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Реал Мадрид, который состоится 07.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Реал Мадрид
Наполи
22.1% (25)
Ничья:
28.3% (32)
Реал Мадрид
49.6% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
30.1% (34)
Ничья:
20.4% (23)
Наполи:
13.3% (15)
Реал Мадрид:
5.3% (6)
Ничья:
5.3% (6)
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