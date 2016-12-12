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Наполи (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи СA
- 25.02.2017 Наполи 0:2 Аталанта СA
- 19.02.2017 Кьево 1:3 Наполи СA
- 15.02.2017 Реал Мадрид 3:1 Наполи ЛЧ
- 10.02.2017 Наполи 2:0 Дженоа СA
- 04.02.2017 Болонья 1:7 Наполи СA
- 29.01.2017 Наполи 1:1 Палермо СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 15.01.2017 Наполи 3:1 Пескара СA
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория СA
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 04.03.2017 Эйбар 1:4 Реал Мадрид П
- 01.03.2017 Реал Мадрид 3:3 Лас-Пальмас П
- 26.02.2017 Вильярреал 2:3 Реал Мадрид П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 18.02.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 15.02.2017 Реал Мадрид 3:1 Наполи ЛЧ
- 11.02.2017 Осасуна 1:3 Реал Мадрид П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
- 18.12.2016 Реал Мадрид 4:2 Касима Антлерс КЧМ
- 15.12.2016 Клуб Америка 0:2 Реал Мадрид КЧМ
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 30.11.2016 Реал Мадрид 6:1 Леонеса КК
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Наполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 15.02.2017 Реал Мадрид 3:1 Наполи Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Реал Мадрид, который состоится 07.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Реал Мадрид, который состоится 07.03.2017.
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Прогнозы на матч Наполи - Реал Мадрид
Наполи
22.1% (25)
Ничья:
28.3% (32)
Реал Мадрид
49.6% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
30.1% (34)
1:1 Ничья:
20.4% (23)
2:1 Наполи:
13.3% (15)
0:1 Реал Мадрид:
5.3% (6)
2:2 Ничья:
5.3% (6)
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