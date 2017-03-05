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Стадион:
Барселона
 
Позже
ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - ПСЖ, который состоится 08.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - ПСЖ
Барселона
86% (104)
Ничья:
6.6% (8)
ПСЖ
7.4% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
26.4% (32)
Барселона:
18.2% (22)
Барселона:
12.4% (15)
Барселона:
5% (6)
Ничья:
4.1% (5)
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