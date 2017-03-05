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Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Бенфика
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бенфика, который состоится 08.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бенфика
Боруссия Д
91.1% (102)
Ничья:
4.5% (5)
Бенфика
4.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
31.3% (35)
Боруссия Д:
26.8% (30)
Боруссия Д:
12.5% (14)
Боруссия Д:
9.8% (11)
Боруссия Д:
4.5% (5)
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