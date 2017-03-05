- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Позже
Предыдущие игры
Боруссия Д (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Б
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Б
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Б
- 14.02.2017 Бенфика 1:0 Боруссия Д ЛЧ
- 11.02.2017 Дармштадт 2:1 Боруссия Д Б
- 08.02.2017 Боруссия Д 1:1 Герта КГ
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 17.01.2017 Падерборн 1:6 Боруссия Д ТМК
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 22.11.2016 Боруссия Д 8:4 Легия ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 02.11.2016 Боруссия Д 1:0 Спортинг Л ЛЧ
Бенфика (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 04.03.2017 Фейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 25.02.2017 Бенфика 3:1 Шавиш ПЛ
- 19.02.2017 Брага 0:1 Бенфика ПЛ
- 14.02.2017 Бенфика 1:0 Боруссия Д ЛЧ
- 10.02.2017 Бенфика 3:0 Арока ПЛ
- 05.02.2017 Бенфика 3:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 30.01.2017 Витория Сетубал 1:0 Бенфика ПЛ
- 22.01.2017 Бенфика 4:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2017 Бенфика 3:3 Боавишта ПЛ
- 11.01.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Бенфика КЛ
- 07.01.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2017 Бенфика 4:0 Визела КЛ
- 30.12.2016 Бенфика 1:0 Пасуш де Феррейра КЛ
- 21.12.2016 Бенфика 2:0 Риу Аве ПЛ
- 17.12.2016 Эшторил 0:1 Бенфика ПЛ
- 14.12.2016 Реал СК 0:3 Бенфика К
- 11.12.2016 Бенфика 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Маритиму 2:1 Бенфика ПЛ
- 27.11.2016 Бенфика 3:0 Морейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 14.02.2017 Бенфика 1:0 Боруссия Д Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бенфика, который состоится 08.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бенфика, который состоится 08.03.2017.
Новости матча
-
Ройс пропустит месяц — 17:01
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бенфика
Боруссия Д
91.1% (102)
Ничья:
4.5% (5)
Бенфика
4.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Боруссия Д:
31.3% (35)
2:1 Боруссия Д:
26.8% (30)
3:1 Боруссия Д:
12.5% (14)
1:0 Боруссия Д:
9.8% (11)
3:0 Боруссия Д:
4.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация