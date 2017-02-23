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Стадион:
Лестер
 
Позже
Севилья
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 3 часа 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Севилья, который состоится 14.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Севилья
Лестер
51.7% (15)
Ничья:
24.1% (7)
Севилья
24.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
24.1% (7)
Ничья:
20.7% (6)
Севилья:
13.8% (4)
Лестер:
13.8% (4)
Лестер:
10.3% (3)
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