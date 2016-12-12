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Стадион:
Ювентус
 
Позже
Порту
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 3 часа 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Порту, который состоится 14.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Порту
Ювентус
85.2% (23)
Ничья:
11.1% (3)
Порту
3.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
25.9% (7)
Ювентус:
25.9% (7)
Ювентус:
11.1% (3)
Ювентус:
11.1% (3)
Ничья:
7.4% (2)
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