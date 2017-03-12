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Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Байер Л
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Байер Л, который состоится 15.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Байер Л
Атлетико М
81.5% (44)
Ничья:
14.8% (8)
Байер Л
3.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
33.3% (18)
Атлетико М:
29.6% (16)
Ничья:
13% (7)
Атлетико М:
9.3% (5)
Атлетико М:
5.6% (3)
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