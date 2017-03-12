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Стадион:
Монако
 
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Манчестер Сити
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Прогнозы на матч Монако - Манчестер Сити
Монако
60% (33)
Ничья:
21.8% (12)
Манчестер Сити
18.2% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
38.2% (21)
Ничья:
12.7% (7)
Манчестер Сити:
10.9% (6)
Ничья:
9.1% (5)
Монако:
7.3% (4)
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