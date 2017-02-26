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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Предыдущие игры
Германия (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 15.11.2016 Италия 0:0 Германия ТМС
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Германия 2:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Германия 3:0 Чехия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Норвегия 0:3 Германия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Германия 2:0 Финляндия ТМС
- 07.07.2016 Германия 0:2 Франция Е2
- 02.07.2016 Германия 1:1 Италия Е2
- 26.06.2016 Германия 3:0 Словакия Е2
- 21.06.2016 Северная Ирландия 0:1 Германия Е2
- 16.06.2016 Германия 0:0 Польша Е2
- 12.06.2016 Германия 2:0 Украина Е2
- 04.06.2016 Германия 2:0 Венгрия ТМС
- 29.05.2016 Германия 1:3 Словакия ТМС
- 29.03.2016 Германия 4:1 Италия ТМС
- 26.03.2016 Германия 2:3 Англия ТМС
- 13.11.2015 Франция 2:0 Германия ТМС
- 11.10.2015 Германия 2:1 Грузия Е2ОМ
- 08.10.2015 Ирландия 1:0 Германия Е2ОМ
- 07.09.2015 Шотландия 2:3 Германия Е2ОМ
Англия (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 11.11.2016 Англия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словения 0:0 Англия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Англия 2:0 Мальта ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Словакия 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 27.06.2016 Англия 1:2 Исландия Е2
- 20.06.2016 Словакия 0:0 Англия Е2
- 16.06.2016 Англия 2:1 Уэльс Е2
- 11.06.2016 Англия 1:1 РОССИЯ Е2
- 02.06.2016 Англия 1:0 Португалия ТМС
- 27.05.2016 Англия 2:1 Австралия ТМС
- 22.05.2016 Англия 2:1 Турция ТМС
- 29.03.2016 Англия 1:2 Голландия ТМС
- 26.03.2016 Германия 2:3 Англия ТМС
- 17.11.2015 Англия 2:0 Франция ТМС
- 13.11.2015 Испания 2:0 Англия ТМС
- 12.10.2015 Литва 0:3 Англия Е2ОМ
- 09.10.2015 Англия 2:0 Эстония Е2ОМ
- 08.09.2015 Англия 2:0 Швейцария Е2ОМ
- 05.09.2015 Сан-Марино 0:6 Англия Е2ОМ
Последние игры между собой
Германия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия - Англия, который состоится 22.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия - Англия, который состоится 22.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Германия - Англия
Германия
77.9% (95)
Ничья:
16.4% (20)
Англия
5.7% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Германия:
48.4% (59)
1:1 Ничья:
12.3% (15)
1:0 Германия:
9.8% (12)
2:0 Германия:
7.4% (9)
3:2 Германия:
4.1% (5)
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