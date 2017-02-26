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Стадион:
Германия
 
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Англия
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия - Англия, который состоится 22.03.2017.
Новости матча
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:
Прогнозы на матч Германия - Англия
Германия
77.9% (95)
Ничья:
16.4% (20)
Англия
5.7% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
48.4% (59)
Ничья:
12.3% (15)
Германия:
9.8% (12)
Германия:
7.4% (9)
Германия:
4.1% (5)
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