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Стадион:
Голландия
 
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Италия
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Голландия - Италия, который состоится 28.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Голландия - Италия
Голландия
16.2% (16)
Ничья:
52.5% (52)
Италия
31.3% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.4% (42)
Италия:
14.1% (14)
Италия:
10.1% (10)
Голландия:
9.1% (9)
Голландия:
7.1% (7)
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