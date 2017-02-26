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Стадион: Амстердам Арена
Предыдущие игры
Голландия (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 13.11.2016 Люксембург 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Голландия 1:1 Бельгия ТМС
- 10.10.2016 Голландия 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Голландия 4:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швеция 1:1 Голландия ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Голландия 1:2 Греция ТМС
- 04.06.2016 Австрия 0:2 Голландия ТМС
- 01.06.2016 Польша 1:2 Голландия ТМС
- 27.05.2016 Ирландия 1:1 Голландия ТМС
- 29.03.2016 Англия 1:2 Голландия ТМС
- 25.03.2016 Голландия 2:3 Франция ТМС
- 13.11.2015 Уэльс 2:3 Голландия ТМС
- 13.10.2015 Голландия 2:3 Чехия Е2ОМ
- 10.10.2015 Казахстан 1:2 Голландия Е2ОМ
- 06.09.2015 Турция 3:0 Голландия Е2ОМ
- 03.09.2015 Голландия 0:1 Исландия Е2ОМ
- 12.06.2015 Латвия 0:2 Голландия Е2ОМ
- 05.06.2015 Голландия 3:4 США ТМС
- 31.03.2015 Голландия 2:0 Испания ТМС
- 28.03.2015 Голландия 1:1 Турция Е2ОМ
Италия (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.03.2017 Италия 2:0 Албания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Италия 0:0 Германия ТМС
- 12.11.2016 Лихтенштейн 0:4 Италия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Македония 2:3 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Израиль 1:3 Италия ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Италия 1:3 Франция ТМС
- 02.07.2016 Германия 1:1 Италия Е2
- 27.06.2016 Италия 2:0 Испания Е2
- 22.06.2016 Италия 0:1 Ирландия Е2
- 17.06.2016 Италия 1:0 Швеция Е2
- 13.06.2016 Бельгия 0:2 Италия Е2
- 06.06.2016 Италия 2:0 Финляндия ТМС
- 29.05.2016 Италия 1:0 Шотландия ТМС
- 29.03.2016 Германия 4:1 Италия ТМС
- 24.03.2016 Италия 1:1 Испания ТМС
- 17.11.2015 Италия 2:2 Румыния ТМС
- 13.11.2015 Бельгия 3:1 Италия ТМС
- 13.10.2015 Италия 2:1 Норвегия Е2ОМ
- 10.10.2015 Азербайджан 1:3 Италия Е2ОМ
Последние игры между собой
Голландия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
- 04.09.2014 Италия 2:0 Голландия Товарищеские матчи. Сборные
- 06.02.2013 Голландия 1:1 Италия Товарищеские матчи. Сборные
- 07.02.2010 Италия 5:8 Голландия Кубок Легенд
- 14.11.2009 Италия 0:0 Голландия Товарищеские матчи. Сборные
- 09.06.2008 Голландия 3:0 Италия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Голландия - Италия, который состоится 28.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Голландия - Италия, который состоится 28.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Голландия - Италия
Голландия
16.2% (16)
Ничья:
52.5% (52)
Италия
31.3% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.4% (42)
1:2 Италия:
14.1% (14)
0:1 Италия:
10.1% (10)
2:1 Голландия:
9.1% (9)
1:0 Голландия:
7.1% (7)
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