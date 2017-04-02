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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 3549
3:1
Конец матча
0:1
25' ГолSasa Matic
1:1
31' ГолPeter Wilson II
34' Желтая карточкаФримпонг Эммануэль
2:1
41' ГолГерсон Ларс
3:1
51' ГолMarcus Danielsson
81' Желтая карточкаLudvig Oehman
|
25'
0:1
31'
1:1
41'
2:1
51'
3:1
81'
Состав команд
17
Наурин
Томми
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
21
Раскай
Анель
10
Omar
Eddahri
Сундсвалль 3-5-2
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 8 Герсон Ларс Полузащитник
- 22 Сульевич Смайл Полузащитник
- 7 Kristinn Steindorsson Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 35 Linus Sahlin
- 27 Romain Gall
- 32 Jonathan Morsay
- Главный тренер: Joel Cedergren
АФК Эскильстуна 4-4-2
- Основной состав
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 13 Пиермаур Томас Полузащитник
- 20 Фримпонг Эммануэль Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 10 Omar Eddahri Полузащитник
- 19 Mohamed Turay Нападающий
- 9 Sasa Matic Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 14 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 42 Amadou Kalabane
- 12 Aaron Bazoukou
- 17 Bun-Dawda Sowe
- 24 Cem Alpek
- Главный тренер: Per Olsson
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 06.11.2016 Сундсвалль 2:5 Юргорден А
- 30.10.2016 Кальмар 2:0 Сундсвалль А
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг А
- 21.10.2016 Гефле 1:1 Сундсвалль А
- 15.10.2016 Фалькенберг 1:1 Сундсвалль А
- 01.10.2016 Сундсвалль 3:1 Йёнчёпинг А
- 26.09.2016 Сундсвалль 0:0 Хеккен А
- 21.09.2016 Хельсинборг 2:1 Сундсвалль А
- 16.09.2016 Эребру 3:3 Сундсвалль А
- 11.09.2016 Сундсвалль 1:3 АИК А
- 28.08.2016 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 25.08.2016 Норртелье 1:0 Сундсвалль К
- 22.08.2016 Эльфсборг 4:0 Сундсвалль А
- 15.08.2016 Сундсвалль 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2016 Эстерсунд 4:0 Сундсвалль А
- 30.07.2016 Сундсвалль 1:2 Норрчёпинг А
- 25.07.2016 Юргорден 1:3 Сундсвалль А
- 16.07.2016 Сундсвалль 0:2 Хельсинборг А
- 10.07.2016 Гётеборг 4:1 Сундсвалль А
- 23.06.2016 Сундсвалль 3:1 Эребру ТМК
АФК Эскильстуна (последние 0 матчей: +0 =0 -0)
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Сундсвалль производит замену. Кристин Стейндорссон уходит, и Romain Gall заменяет его
81'
Людвиг Эхман получает желтую карточку.
73'
Сундсвалль производит замену. Сигурдссон Кристинн уходит, и Jonathan Morsay заменяет его
72'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Халлениус Линус заменяет его
70'
Васби производит замену. Sasa Matic уходит, и Альборнос Маурисио заменяет его
57'
Васби производит замену. Пиермаур Томас уходит, и Ferid Ali заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcus Danielsson.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герсон Ларс.
34'
Фримпонг Эммануэль получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Wilson.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sasa Matic.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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