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Стадион: Зрители: 3549
Сундсвалль
3:1
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
0:1
25' Гол
Sasa Matic
1:1
31' Гол
Peter Wilson II
34' Желтая карточка
Фримпонг Эммануэль
2:1
41' Гол
Герсон Ларс
3:1
51' Гол
Marcus Danielsson
81' Желтая карточка
Ludvig Oehman
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Сундсвалль производит замену. Кристин Стейндорссон уходит, и Romain Gall заменяет его
Желтая карточка
81'
Людвиг Эхман получает желтую карточку.
73'
Сундсвалль производит замену. Сигурдссон Кристинн уходит, и Jonathan Morsay заменяет его
72'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Халлениус Линус заменяет его
70'
Васби производит замену. Sasa Matic уходит, и Альборнос Маурисио заменяет его

57'
Васби производит замену. Пиермаур Томас уходит, и Ferid Ali заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcus Danielsson.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герсон Ларс.
Желтая карточка
34'
Фримпонг Эммануэль получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Wilson.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sasa Matic.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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