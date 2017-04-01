  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 32129
Гётеборг
1:1
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
8' Гол
Боман Микаэль
1:1
34' Гол
Цибицки Павел
56' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
66' Желтая карточка
Саломонссон Эмиль
67' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян I
77' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Гетеборг производит замену. Дискеруд Миккел уходит, и Разак Абдул заменяет его
82'
Гетеборг производит замену. Бьёрдаль Хенрик уходит, и Омарссон Элиас заменяет его
81'
Мальме производит замену. Сафари Беранг уходит, и Конате Па заменяет его
Желтая карточка
77'
Кристиансен Андерс получает желтую карточку.
75'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Хюсен Тобиас заменяет его

72'
Мальме производит замену. Сана Тобиас уходит, и Кристиансен Андерс заменяет его
Желтая карточка
67'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
Желтая карточка
66'
Саломонссон Эмиль получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Бьёрдаль Хенрик получает желтую карточку.
46'
Мальме производит замену. Эйкрем Магнус уходит, и Еремеефф Александер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цибицки Павел.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Боман Микаэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация