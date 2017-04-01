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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 32129
1:0
8' ГолБоман Микаэль
1:1
34' ГолЦибицки Павел
56' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
66' Желтая карточкаСаломонссон Эмиль
67' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян I
77' Желтая карточкаКристиансен Андерс
|
8'
1:0
34'
1:1
56'
Состав команд
28
Рогне
Томас
Гётеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 30 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 7 Альбек Мадс Полузащитник
- 20 Бьёрдаль Хенрик Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Викландер Давид Защитник
- 14 Разак Абдул Полузащитник
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 10 Хюсен Тобиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I
- 25 Erik Dahlin
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 10 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 22 Сана Тобиас Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 15 Цибицки Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 2 Конате Па Защитник
- 25 Карвальо Фелипе Защитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 26.02.2017 Гётеборг 6:0 Арамеиска-Сюрьянска К
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг ТМК
- 07.02.2017 Брондбю 2:2 Гётеборг ТМК
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг А
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК А
- 17.10.2016 Гётеборг 3:3 Гефле А
- 13.10.2016 Оскарсхамн 0:6 Гётеборг К
- 02.10.2016 Кальмар 4:2 Гётеборг А
- 26.09.2016 Гётеборг 2:0 Эстерсунд А
- 22.09.2016 Гётеборг 3:2 Эребру А
- 19.09.2016 Хеккен 2:2 Гётеборг А
- 12.09.2016 Мальмё 3:1 Гётеборг А
- 28.08.2016 Гётеборг 2:0 Хельсинборг А
- 25.08.2016 Карабах 3:0 Гётеборг ЛЕ
- 21.08.2016 Хаммарбю 2:0 Гётеборг А
- 18.08.2016 Гётеборг 1:0 Карабах ЛЕ
- 12.08.2016 Гётеборг 2:0 Фалькенберг А
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.03.2017 Мольде 1:1 Мальмё ТМК
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 05.03.2017 Мальмё 1:1 Русенборг ТМК
- 25.02.2017 Мальмё 2:1 Бранн ТМК
- 08.02.2017 Мальмё 3:1 Сириус ТМК
- 04.02.2017 Мальмё 0:2 Эстерсунд ТМК
- 06.11.2016 Мальмё 3:0 Хаммарбю А
- 30.10.2016 Гефле 1:0 Мальмё А
- 26.10.2016 Фалькенберг 0:3 Мальмё А
- 22.10.2016 Мальмё 0:3 Эстерсунд А
- 16.10.2016 Норрчёпинг 1:2 Мальмё А
- 01.10.2016 Хеккен 2:4 Мальмё А
- 25.09.2016 Мальмё 2:0 Хельсинборг А
- 22.09.2016 Мальмё 1:0 Эльфсборг А
- 18.09.2016 Юргорден 3:1 Мальмё А
- 12.09.2016 Мальмё 3:1 Гётеборг А
- 28.08.2016 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 25.08.2016 Ландскруна 3:1 Мальмё К
- 22.08.2016 Мальмё 4:1 Йёнчёпинг А
- 14.08.2016 Кальмар 1:1 Мальмё А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
- 12.09.2016 Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 27.04.2016 Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
- 09.08.2015 Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 12.04.2015 Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 10.08.2014 Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 07.04.2014 Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
- 10.11.2013 Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок
- 25.08.2013 Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.04.2013 Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 27.09.2012 Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 14.05.2012 Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
- 11.09.2011 Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
- 02.05.2011 Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.09.2010 Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.04.2010 Гётеборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 19.10.2009 Мальмё 0:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.05.2009 Гётеборг 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 02.08.2008 Гётеборг 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 31.03.2008 Мальмё 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Гетеборг производит замену. Дискеруд Миккел уходит, и Разак Абдул заменяет его
82'
Гетеборг производит замену. Бьёрдаль Хенрик уходит, и Омарссон Элиас заменяет его
81'
Мальме производит замену. Сафари Беранг уходит, и Конате Па заменяет его
77'
Кристиансен Андерс получает желтую карточку.
75'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Хюсен Тобиас заменяет его
72'
Мальме производит замену. Сана Тобиас уходит, и Кристиансен Андерс заменяет его
67'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
66'
Саломонссон Эмиль получает желтую карточку.
56'
Бьёрдаль Хенрик получает желтую карточку.
46'
Мальме производит замену. Эйкрем Магнус уходит, и Еремеефф Александер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цибицки Павел.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Боман Микаэль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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