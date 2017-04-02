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Стадион: Нва Паркен Зрители: 14533
2:1
Конец матча
10' Желтая карточкаJoseph Aidoo
1:0
24' ГолАндерссон Себастьян
2:0
40' ГолДагерстоль Филип
57' Желтая карточкаКристинссон Огмундур
78' Красная карточкаМартинссон-Нгуали Серж
2:1
90' ГолRomulo Cabral
|
10'
24'
1:0
40'
2:0
90'
2:1
Состав команд
Норрчёпинг 4-4-2
- Основной состав
- 31 Лангер Михаэль Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 11 Тело Кристофер Защитник
- 8 Беркрот Никлас Полузащитник
- 25 Дагерстоль Филип Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Элиассон Никлас Полузащитник
- 19 Андерссон Себастьян Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Хадениус Андреас Защитник
- 13 Сампстед Альфонс Защитник
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 15 Фальк-Оландер Маркус Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 9 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 29 Julius Lindgren
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кристинссон Огмундур Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 6 Joseph Aidoo Защитник
- 3 Richard Magyar Защитник
- 33 Муса Марио Защитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 17 Дибба Па Нападающий
- 4 Bjoern Paulsen Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Маркстрём Тим Вратарь
- 9 Батан Стефан Полузащитник
- 14 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 77 Матс Солхеим
- 34 Leo Bengtsson
- 26 Dusan Jajic
- 16 Romulo Cabral
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
- 25.02.2017 Венерсборг 2:2 Норрчёпинг К
- 19.02.2017 Норрчёпинг 1:1 Эргрюте К
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг А
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг А
- 23.10.2016 Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг А
- 16.10.2016 Норрчёпинг 1:2 Мальмё А
- 02.10.2016 АИК 6:0 Норрчёпинг А
- 26.09.2016 Норрчёпинг 1:3 Юргорден А
- 21.09.2016 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 18.09.2016 Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг А
- 11.09.2016 Норрчёпинг 5:1 Йёнчёпинг А
- 27.08.2016 Кальмар 0:1 Норрчёпинг А
- 24.08.2016 Вестерос СК 0:4 Норрчёпинг К
- 13.08.2016 Гефле 0:0 Норрчёпинг А
- 10.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Хеккен А
- 07.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Эребру А
- 30.07.2016 Сундсвалль 1:2 Норрчёпинг А
- 23.07.2016 Норрчёпинг 2:0 Гефле А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю К
- 26.02.2017 Хаммарбю 3:3 Варбергс Боис К
- 18.02.2017 Нючепинг 2:3 Хаммарбю К
- 06.11.2016 Мальмё 3:0 Хаммарбю А
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг А
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю А
- 23.10.2016 Хаммарбю 2:4 Эльфсборг А
- 17.10.2016 Хаммарбю 4:2 Юргорден А
- 30.09.2016 Хельсинборг 0:1 Хаммарбю А
- 26.09.2016 Фалькенберг 0:2 Хаммарбю А
- 22.09.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен А
- 16.09.2016 Йёнчёпинг 0:1 Хаммарбю А
- 12.09.2016 Хаммарбю 1:1 Эребру А
- 28.08.2016 АИК 0:0 Хаммарбю А
- 24.08.2016 Гамла Упсала 1:2 Хаммарбю К
- 21.08.2016 Хаммарбю 2:0 Гётеборг А
- 15.08.2016 Сундсвалль 0:0 Хаммарбю А
- 07.08.2016 Хаммарбю 2:1 Кальмар А
- 30.07.2016 Гефле 0:2 Хаммарбю А
- 24.07.2016 Хаммарбю 0:3 АИК А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.04.2016 Норрчёпинг 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 27.07.2015 Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 20.05.2015 Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 09.08.2010 Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Суперэттан
- 01.05.2010 Хаммарбю 2:3 Норрчёпинг Суперэттан
- 28.02.2009 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
- 09.11.2008 Норрчёпинг 5:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 07.07.2008 Хаммарбю 4:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 15.03.2008 Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romulo Cabral.
89'
Норчепинг производит замену. Хольмберг Карл уходит, и Хадениус Андреас заменяет его
85'
Норчепинг производит замену. Беркрот Никлас уходит, и Смит Эрик заменяет его
78'
УДАЛЕНИЕ! Мартинссон-Нгуали Серж получил жёлтую карточку и покинул поле.
73'
Норчепинг производит замену. Элиассон Никлас уходит, и Моберг-Карлссон Давид заменяет его
70'
Хаммарбю производит замену. Бакирчиоглу Кеннеди уходит, и Торстейнбё Фредерик заменяет его
69'
Хаммарбю производит замену. Дибба Па уходит, и Romulo Cabral заменяет его
57'
Кристинссон Огмундур получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дагерстоль Филип.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
10'
Joseph Aidoo получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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