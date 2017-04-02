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Стадион: Зрители: 14533
Норрчёпинг
2:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
10' Желтая карточка
Joseph Aidoo
1:0
24' Гол
Андерссон Себастьян
2:0
40' Гол
Дагерстоль Филип
57' Желтая карточка
Кристинссон Огмундур
78' Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
2:1
90' Гол
Romulo Cabral
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romulo Cabral.
89'
Норчепинг производит замену. Хольмберг Карл уходит, и Хадениус Андреас заменяет его
85'
Норчепинг производит замену. Беркрот Никлас уходит, и Смит Эрик заменяет его
78'
УДАЛЕНИЕ! Мартинссон-Нгуали Серж получил жёлтую карточку и покинул поле.
73'
Норчепинг производит замену. Элиассон Никлас уходит, и Моберг-Карлссон Давид заменяет его

70'
Хаммарбю производит замену. Бакирчиоглу Кеннеди уходит, и Торстейнбё Фредерик заменяет его
69'
Хаммарбю производит замену. Дибба Па уходит, и Romulo Cabral заменяет его
Желтая карточка
57'
Кристинссон Огмундур получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дагерстоль Филип.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
Желтая карточка
10'
Joseph Aidoo получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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