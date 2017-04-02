  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 26812
АИК
0:0
Конец матча
Хеккен
0'
9' Желтая карточка
Мохаммед Насиру
47' Желтая карточка
Stipe Vrdoljak
89' Вторая желтая карточка
Мохаммед Насиру
90'+6
Второй тайм
90'
Хаккен производит замену. Камара Альхассан уходит, и Ояла Юхани заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
АИК производит замену. Stipe Vrdoljak уходит, и Авдич Денни заменяет его
89'
Мохаммед Насиру получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
АИК производит замену. Гойтом Хенок уходит, и Маркканен Ээро заменяет его
67'
Хаккен производит замену. Александер Фалцетас уходит, и Вальстрем Эмиль заменяет его

62'
АИК производит замену. Ольссон Кристоффер уходит, и Терн Симон заменяет его
60'
Хаккен производит замену. Берггрен Густав уходит, и Паулиньо II заменяет его
Желтая карточка
47'
Stipe Vrdoljak получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
9'
Мохаммед Насиру получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация