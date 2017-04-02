- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Френдс Арена Зрители: 26812
9' Желтая карточкаМохаммед Насиру
47' Желтая карточкаStipe Vrdoljak
89' Вторая желтая карточкаМохаммед Насиру
|
47'
89'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
36
Гойтом
Хенок
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 15 Вяйсянен Саули Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 14 Stipe Vrdoljak Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 9 Крпич Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 29 Салетрос Антон Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 11 Маркканен Ээро Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 17 Daniel Mushitu
- 5 Jesper Nyholm
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Хеккен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Келльквист Кристоффер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 3 Судич Ясмин Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 9 Фарнеруд Александер Полузащитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Полузащитник
- 93 Камара Альхассан Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 25 Бинаку Эгзон Защитник
- 10 Паулиньо II Полузащитник
- 18 Махолли Шкодран Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- 22 Эгбучунам Чисом
- Главный тренер: Peter Gerhardsson
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.03.2017 АИК 0:0 Далкурд К
- 25.02.2017 Кристианстад 0:3 АИК К
- 19.02.2017 АИК 1:0 ГАИС К
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг ТМК
- 08.02.2017 Митьюлланд 1:1 АИК ТМК
- 25.11.2016 АИК 2:1 Далкурд ТМК
- 18.11.2016 АИК 0:1 ВПС ТМК
- 06.11.2016 АИК 3:1 Кальмар А
- 31.10.2016 Йёнчёпинг 0:0 АИК А
- 27.10.2016 АИК 2:1 Хеккен А
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК А
- 16.10.2016 АИК 2:0 Эстерсунд А
- 02.10.2016 АИК 6:0 Норрчёпинг А
- 25.09.2016 Эльфсборг 2:2 АИК А
- 21.09.2016 Юргорден 0:3 АИК А
- 18.09.2016 АИК 1:0 Гефле А
- 11.09.2016 Сундсвалль 1:3 АИК А
- 28.08.2016 АИК 0:0 Хаммарбю А
- 24.08.2016 ИФК Лулео 0:2 АИК К
- 21.08.2016 Эребру 0:2 АИК А
Хеккен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.03.2017 Эребру 1:1 Хеккен К
- 25.02.2017 Хеккен 3:1 Отвидаберг К
- 18.02.2017 Норртелье 0:4 Хеккен К
- 10.02.2017 Митьюлланд 1:2 Хеккен ТМК
- 04.02.2017 Мольде 3:2 Хеккен ТМК
- 06.11.2016 Хеккен 7:0 Фалькенберг А
- 31.10.2016 Юргорден 1:0 Хеккен А
- 27.10.2016 АИК 2:1 Хеккен А
- 23.10.2016 Хеккен 2:3 Кальмар А
- 16.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Хеккен А
- 01.10.2016 Хеккен 2:4 Мальмё А
- 26.09.2016 Сундсвалль 0:0 Хеккен А
- 22.09.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен А
- 19.09.2016 Хеккен 2:2 Гётеборг А
- 12.09.2016 Гефле 2:2 Хеккен А
- 28.08.2016 Хеккен 3:1 Эстерсунд А
- 24.08.2016 Векшё 1:11 Хеккен К
- 14.08.2016 Хеккен 0:1 Эребру А
- 10.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Хеккен А
- 07.08.2016 Эльфсборг 2:4 Хеккен А
Последние игры между собой
АИК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Хеккен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
- 27.10.2016 АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 08.05.2016 Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан
- 19.09.2015 АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 06.06.2015 Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан
- 24.08.2014 АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 27.04.2014 Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан
- 22.07.2013 Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан
- 07.07.2013 АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 01.11.2012 Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан
- 08.07.2012 АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 16.10.2011 АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 07.05.2011 Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан
- 18.09.2010 Хеккен 0:1 АИК Аллсвенскан
- 24.04.2010 АИК 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 14.09.2009 Хеккен 0:2 АИК Аллсвенскан
- 06.09.2009 АИК 3:2 Хеккен Шведский кубок
- 09.05.2009 АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан
Второй тайм
90'
Хаккен производит замену. Камара Альхассан уходит, и Ояла Юхани заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
АИК производит замену. Stipe Vrdoljak уходит, и Авдич Денни заменяет его
89'
Мохаммед Насиру получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
АИК производит замену. Гойтом Хенок уходит, и Маркканен Ээро заменяет его
67'
Хаккен производит замену. Александер Фалцетас уходит, и Вальстрем Эмиль заменяет его
62'
АИК производит замену. Ольссон Кристоффер уходит, и Терн Симон заменяет его
60'
Хаккен производит замену. Берггрен Густав уходит, и Паулиньо II заменяет его
47'
Stipe Vrdoljak получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
9'
Мохаммед Насиру получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация