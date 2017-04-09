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Стадион:
Хеккен
0:0
Первый тайм: 34'
Юргорден
0'
24' Желтая карточка
Эрикссон Магнус I
27' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
34'
Первый тайм
Желтая карточка
27'
Линдгрен Расмус получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Эрикссон Магнус I получает желтую карточку.
5'
Хаккен производит замену. Александер Фалцетас уходит, и Вальстрем Эмиль заменяет его
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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