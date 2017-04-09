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Стадион: Бравида Арена
24' Желтая карточкаЭрикссон Магнус I
27' Желтая карточкаЛиндгрен Расмус
Состав команд
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
22
Felix
Beijmo
10
Мрабти
Керим
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Келльквист Кристоффер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 3 Судич Ясмин Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 9 Фарнеруд Александер Нападающий
- 93 Камара Альхассан Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бинаку Эгзон Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 18 Махолли Шкодран Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- 19 Daleho Irandust
- 22 Эгбучунам Чисом
- Главный тренер: Peter Gerhardsson
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 10 Мрабти Керим Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 7 Эрикссон Магнус I Нападающий
- 17 Энгвалль Густав Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 29 Haruna Garba
- 30 Tommi Vaiho
- 19 Marcus Hansson
- 12 Jonathan Augustinsson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.04.2017 АИК 0:0 Хеккен А
- 05.03.2017 Эребру 1:1 Хеккен К
- 25.02.2017 Хеккен 3:1 Отвидаберг К
- 18.02.2017 Норртелье 0:4 Хеккен К
- 10.02.2017 Митьюлланд 1:2 Хеккен ТМК
- 04.02.2017 Мольде 3:2 Хеккен ТМК
- 06.11.2016 Хеккен 7:0 Фалькенберг А
- 31.10.2016 Юргорден 1:0 Хеккен А
- 27.10.2016 АИК 2:1 Хеккен А
- 23.10.2016 Хеккен 2:3 Кальмар А
- 16.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Хеккен А
- 01.10.2016 Хеккен 2:4 Мальмё А
- 26.09.2016 Сундсвалль 0:0 Хеккен А
- 22.09.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен А
- 19.09.2016 Хеккен 2:2 Гётеборг А
- 12.09.2016 Гефле 2:2 Хеккен А
- 28.08.2016 Хеккен 3:1 Эстерсунд А
- 24.08.2016 Векшё 1:11 Хеккен К
- 14.08.2016 Хеккен 0:1 Эребру А
- 10.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Хеккен А
Юргорден (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 04.03.2017 Юргорден 1:0 Хельсинборг К
- 27.02.2017 Броммапойкарна 1:1 Юргорден К
- 20.02.2017 Юргорден 1:2 Дегерфорс К
- 12.02.2017 Юргорден 0:3 Волеренга ТМК
- 01.02.2017 Дебрецен 0:1 Юргорден КА
- 23.11.2016 Энскеде 0:3 Юргорден ТМК
- 06.11.2016 Сундсвалль 2:5 Юргорден А
- 31.10.2016 Юргорден 1:0 Хеккен А
- 27.10.2016 Хельсинборг 1:2 Юргорден А
- 24.10.2016 Юргорден 0:2 Йёнчёпинг А
- 17.10.2016 Хаммарбю 4:2 Юргорден А
- 02.10.2016 Юргорден 3:2 Эребру А
- 26.09.2016 Норрчёпинг 1:3 Юргорден А
- 21.09.2016 Юргорден 0:3 АИК А
- 18.09.2016 Юргорден 3:1 Мальмё А
- 11.09.2016 Фалькенберг 1:2 Юргорден А
- 27.08.2016 Юргорден 2:1 Гефле А
- 24.08.2016 Смедби Аис 1:5 Юргорден К
- 20.08.2016 Эстерсунд 1:0 Юргорден А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Юргорден: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
- 31.10.2016 Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 29.05.2016 Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 01.08.2015 Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 09.04.2015 Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 28.07.2014 Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 21.07.2014 Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 18.08.2013 Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 14.04.2013 Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан
- 21.09.2012 Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан
- 20.05.2012 Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 21.08.2011 Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 26.06.2011 Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 31.07.2010 Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан
- 14.03.2010 Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 19.10.2009 Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 26.05.2009 Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сириус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Эребру
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Хальмстад
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Эстерсунд
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Хеккен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Гётеборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хаммарбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Юргорден
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Кальмар
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Первый тайм
27'
Линдгрен Расмус получает желтую карточку.
24'
Эрикссон Магнус I получает желтую карточку.
5'
Хаккен производит замену. Александер Фалцетас уходит, и Вальстрем Эмиль заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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