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Стадион:
Сириус
0:0
Первый тайм: 41'
Гётеборг
0'
34' Желтая карточка
Арвидссон Йеспер
41'
Первый тайм
Желтая карточка
34'
Арвидссон Йеспер получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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