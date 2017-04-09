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Стадион: Студентернас
34' Желтая карточкаАрвидссон Йеспер
|
34'
Состав команд
90
Moses
Ogbu
14
Ian
Sirelius
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 17 Kingsley Sarfo Полузащитник
- 7 Niklas Thor Полузащитник
- 8 Kim Skoglund Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Бергман Якоб Защитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 30 Lukas Jonsson
- 10 Dragan Kapcevic
- 9 Ante Bjoerkebaum
- 11 Alexander Nilsson II
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Гётеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 30 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 7 Альбек Мадс Полузащитник
- 20 Бьёрдаль Хенрик Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Полузащитник
- 10 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Викландер Давид Защитник
- 18 Сабах Лоусон Полузащитник
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 25 Erik Dahlin
- 24 Sebastian Ohlsson I
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 19.02.2017 Арамеиска-Сюрьянска 0:5 Сириус К
- 08.02.2017 Мальмё 3:1 Сириус ТМК
- 05.11.2016 Далкурд 2:1 Сириус С
- 31.10.2016 Сириус 1:1 Фрей С
- 24.10.2016 Хальмстад 0:1 Сириус С
- 17.10.2016 Сириус 4:1 Эргрюте С
- 02.10.2016 Треллеборг 0:2 Сириус С
- 26.09.2016 Сириус 3:3 Отвидаберг С
- 20.09.2016 АФК Юнайтед 1:0 Сириус С
- 16.09.2016 Сириус 2:0 Вернаму С
- 11.09.2016 Сюрианска 0:2 Сириус С
- 29.08.2016 Сириус 0:0 ГАИС С
- 24.08.2016 Энскеде 0:3 Сириус К
- 20.08.2016 Дегерфорс 1:0 Сириус С
- 13.08.2016 Юнгшиле 0:2 Сириус С
- 06.08.2016 Сириус 2:0 Варбергс Боис С
- 30.07.2016 Энгельхольм 0:2 Сириус С
- 24.07.2016 Сириус 5:3 Ассириска С
Гётеборг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 26.02.2017 Гётеборг 6:0 Арамеиска-Сюрьянска К
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг ТМК
- 07.02.2017 Брондбю 2:2 Гётеборг ТМК
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг А
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК А
- 17.10.2016 Гётеборг 3:3 Гефле А
- 13.10.2016 Оскарсхамн 0:6 Гётеборг К
- 02.10.2016 Кальмар 4:2 Гётеборг А
- 26.09.2016 Гётеборг 2:0 Эстерсунд А
- 22.09.2016 Гётеборг 3:2 Эребру А
- 19.09.2016 Хеккен 2:2 Гётеборг А
- 12.09.2016 Мальмё 3:1 Гётеборг А
- 28.08.2016 Гётеборг 2:0 Хельсинборг А
- 25.08.2016 Карабах 3:0 Гётеборг ЛЕ
- 21.08.2016 Хаммарбю 2:0 Гётеборг А
- 18.08.2016 Гётеборг 1:0 Карабах ЛЕ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сириус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Эребру
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Хальмстад
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Эстерсунд
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Хеккен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Гётеборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хаммарбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Юргорден
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Кальмар
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Первый тайм
34'
Арвидссон Йеспер получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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