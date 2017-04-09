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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 30671
0:1
14' ГолPape Alioune Diouf
54' Желтая карточкаЛарссон Стефан
62' Желтая карточкаМуса Марио
69' Желтая карточкаХальберг Мелькер
78' Желтая карточкаЭмин Ноури
85' Желтая карточкаBjoern Paulsen
1:1
90' ГолBjoern Paulsen
90' Желтая карточкаJoseph Aidoo
|
14'
0:1
54'
62'
69'
78'
85'
90'
1:1
90'
Состав команд
33
Муса
Марио
90
Хамад
Илоан
17
Дибба
Па
13
Эмин
Ноури
23
Эльм
Виктор
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кристинссон Огмундур Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 6 Joseph Aidoo Защитник
- 3 Richard Magyar Защитник
- 33 Муса Марио Защитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 28 Gershon Koffie Полузащитник
- 4 Bjoern Paulsen Полузащитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 17 Дибба Па Нападающий
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Маркстрём Тим Вратарь
- 8 Перссон Юхан Полузащитник
- 77 Матс Солхеим
- 34 Leo Bengtsson
- 26 Dusan Jajic
- 16 Romulo Cabral
- 23 Marcus Degerlund
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 4 Marko Biskupovic Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 14 Ларссон Стефан Защитник
- 22 Svante Ingelsson Полузащитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Нападающий
- 27 Pape Alioune Diouf Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 18 Эйд Махмуд Нападающий
- 11 Эльм Давид Нападающий
- 33 Adrian Edquist
- 20 Carl Johansson III
- Главный тренер: Peter Swaerdh
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю К
- 26.02.2017 Хаммарбю 3:3 Варбергс Боис К
- 18.02.2017 Нючепинг 2:3 Хаммарбю К
- 06.11.2016 Мальмё 3:0 Хаммарбю А
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг А
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю А
- 23.10.2016 Хаммарбю 2:4 Эльфсборг А
- 17.10.2016 Хаммарбю 4:2 Юргорден А
- 30.09.2016 Хельсинборг 0:1 Хаммарбю А
- 26.09.2016 Фалькенберг 0:2 Хаммарбю А
- 22.09.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен А
- 16.09.2016 Йёнчёпинг 0:1 Хаммарбю А
- 12.09.2016 Хаммарбю 1:1 Эребру А
- 28.08.2016 АИК 0:0 Хаммарбю А
- 24.08.2016 Гамла Упсала 1:2 Хаммарбю К
- 21.08.2016 Хаммарбю 2:0 Гётеборг А
- 15.08.2016 Сундсвалль 0:0 Хаммарбю А
- 07.08.2016 Хаммарбю 2:1 Кальмар А
- 30.07.2016 Гефле 0:2 Хаммарбю А
Кальмар (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Кальмар 2:1 Эстер ТМК
- 04.03.2017 Кальмар 3:0 Гефле К
- 26.02.2017 Ландскруна 2:2 Кальмар К
- 19.02.2017 Кальмар 1:1 Треллеборг К
- 06.02.2017 Нордшелланн 1:0 Кальмар ТМК
- 02.02.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Кальмар ТМК
- 30.01.2017 Кальмар 1:3 Одд ТМК
- 06.11.2016 АИК 3:1 Кальмар А
- 30.10.2016 Кальмар 2:0 Сундсвалль А
- 26.10.2016 Кальмар 0:1 Гефле А
- 23.10.2016 Хеккен 2:3 Кальмар А
- 16.10.2016 Эребру 2:1 Кальмар А
- 02.10.2016 Кальмар 4:2 Гётеборг А
- 24.09.2016 Йёнчёпинг 0:1 Кальмар А
- 21.09.2016 Кальмар 3:0 Фалькенберг А
- 17.09.2016 Кальмар 2:0 Эстерсунд А
- 10.09.2016 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2016 Кальмар 0:1 Норрчёпинг А
- 24.08.2016 Греббестад 0:3 Кальмар К
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
- 07.08.2016 Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 14.05.2016 Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.08.2015 Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 04.06.2015 Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 11.03.2012 Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 30.08.2009 Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 06.05.2009 Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан
- 14.09.2008 Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 21.08.2008 Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок
- 20.04.2008 Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сириус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Эребру
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Хальмстад
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Эстерсунд
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Хеккен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Гётеборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хаммарбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Юргорден
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Кальмар
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Второй тайм
90'
Joseph Aidoo получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьёрн Паульсен.
86'
Кальмар производит замену. Pape Alioune Diouf уходит, и Эйд Махмуд заменяет его
85'
Бьёрн Паульсен получает желтую карточку.
78'
Кальмар производит замену. Svante Ingelsson уходит, и Эльм Давид заменяет его
78'
Эмин Ноури получает желтую карточку.
74'
Хаммарбю производит замену. Муса Марио уходит, и Romulo Cabral заменяет его
69'
Хальберг Мелькер получает желтую карточку.
62'
Муса Марио получает желтую карточку.
60'
Кальмар производит замену. Сахпекидис Филип уходит, и Эрикссон Тобиас заменяет его
55'
Хаммарбю производит замену. Бакирчиоглу Кеннеди уходит, и Leo Bengtsson заменяет его
55'
Хаммарбю производит замену. Гершон Коффи уходит, и Перссон Юхан заменяет его
54'
Ларссон Стефан получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pape Alioune Diouf.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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