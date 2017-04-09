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Стадион: Зрители: 30671
Хаммарбю
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
0:1
14' Гол
Pape Alioune Diouf
54' Желтая карточка
Ларссон Стефан
62' Желтая карточка
Муса Марио
69' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
78' Желтая карточка
Эмин Ноури
85' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
1:1
90' Гол
Bjoern Paulsen
90' Желтая карточка
Joseph Aidoo
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Joseph Aidoo получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьёрн Паульсен.
86'
Кальмар производит замену. Pape Alioune Diouf уходит, и Эйд Махмуд заменяет его
Желтая карточка
85'
Бьёрн Паульсен получает желтую карточку.
78'
Кальмар производит замену. Svante Ingelsson уходит, и Эльм Давид заменяет его

Желтая карточка
78'
Эмин Ноури получает желтую карточку.
74'
Хаммарбю производит замену. Муса Марио уходит, и Romulo Cabral заменяет его
Желтая карточка
69'
Хальберг Мелькер получает желтую карточку.
Желтая карточка
62'
Муса Марио получает желтую карточку.
60'
Кальмар производит замену. Сахпекидис Филип уходит, и Эрикссон Тобиас заменяет его
55'
Хаммарбю производит замену. Бакирчиоглу Кеннеди уходит, и Leo Bengtsson заменяет его
55'
Хаммарбю производит замену. Гершон Коффи уходит, и Перссон Юхан заменяет его
Желтая карточка
54'
Ларссон Стефан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pape Alioune Diouf.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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