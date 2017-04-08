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Стадион: Тунаваллен
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Состав команд
21
Раскай
Анель
10
Omar
Eddahri
АФК Эскильстуна 4-4-2
- Основной состав
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 20 Фримпонг Эммануэль Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 10 Omar Eddahri Полузащитник
- 19 Mohamed Turay Нападающий
- 9 Sasa Matic Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 14 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 13 Пиермаур Томас Полузащитник
- 16 Simon Alexandersson
- 24 Cem Alpek
- 12 Aaron Bazoukou
- 42 Amadou Kalabane
- Главный тренер: Per Olsson
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 4 Валгардссон Йортур Защитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 30 Anton Fagerstroem
- 23 Maic Sema
- 21 Divine Naah
- 22 Мбомбо Янис
- Главный тренер: Alexander Axen
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последний матч: +0 =0 -1)
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
Эребру (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 05.03.2017 Эребру 1:1 Хеккен К
- 25.02.2017 Норртелье 0:5 Эребру К
- 18.02.2017 Эребру 1:1 Отвидаберг К
- 03.02.2017 Яблонец 2:0 Эребру КА
- 31.01.2017 Эребру 1:0 Ольборг КА
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру А
- 31.10.2016 Эребру 1:5 Эстерсунд А
- 27.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Эребру А
- 23.10.2016 Эребру 0:0 Хельсинборг А
- 16.10.2016 Эребру 2:1 Кальмар А
- 02.10.2016 Юргорден 3:2 Эребру А
- 26.09.2016 Эребру 2:2 Гефле А
- 22.09.2016 Гётеборг 3:2 Эребру А
- 16.09.2016 Эребру 3:3 Сундсвалль А
- 12.09.2016 Хаммарбю 1:1 Эребру А
- 28.08.2016 Эребру 3:2 Фалькенберг А
- 24.08.2016 Карлштад 0:4 Эребру К
- 21.08.2016 Эребру 0:2 АИК А
- 14.08.2016 Хеккен 0:1 Эребру А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Сириус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Эребру
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Хеккен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мальмё
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гётеборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Хаммарбю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Юргорден
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|АФК Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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