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Стадион: Jaemtkraft Arena Зрители: 4644
1:0
Конец матча
1:0
5' ГолHosam Aiesh
31' Желтая карточкаSam Mensah
69' Желтая карточкаСмит Эрик
1:0
70' Не забитый пенальтиSaman Ghoddos
77' Желтая карточкаAly Keita
84' Желтая карточкаБеркрот Никлас
|
5'
1:0
31'
69'
70'
1:0
77'
84'
Состав команд
23
Sam
Mensah
22
Нури
Брва
12
Ken
Sema
10
Hosam
Aiesh
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Aly Keita Вратарь
- 23 Sam Mensah Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Dennis Widgren Защитник
- 17 Curtis Edwards Полузащитник
- 6 Doug Bergqvist Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 12 Ken Sema Полузащитник
- 93 Saman Ghoddos Нападающий
- 10 Hosam Aiesh Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 14 Bobo Sollander Защитник
- 5 Боянич Дарьян Полузащитник
- 11 Бертильссон Юхан Нападающий
- 9 Alhaji Gero Нападающий
- 20 Gabriel Somi
- 18 Andreas Andersson I
- Главный тренер: Graham Potter
Норрчёпинг 4-4-2
- Основной состав
- 31 Лангер Михаэль Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 11 Тело Кристофер Защитник
- 8 Беркрот Никлас Полузащитник
- 25 Дагерстоль Филип Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Элиассон Никлас Полузащитник
- 19 Андерссон Себастьян Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 13 Сампстед Альфонс Защитник
- 21 Хадениус Андреас Защитник
- 15 Фальк-Оландер Маркус Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 26 Adin Bukva
- 29 Julius Lindgren
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю К
- 25.02.2017 Нючепинг 1:5 Эстерсунд К
- 18.02.2017 Эстерсунд 2:1 Варбергс Боис К
- 04.02.2017 Мальмё 0:2 Эстерсунд ТМК
- 06.11.2016 Эстерсунд 2:4 Гефле А
- 31.10.2016 Эребру 1:5 Эстерсунд А
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю А
- 22.10.2016 Мальмё 0:3 Эстерсунд А
- 16.10.2016 АИК 2:0 Эстерсунд А
- 01.10.2016 Эстерсунд 6:1 Фалькенберг А
- 26.09.2016 Гётеборг 2:0 Эстерсунд А
- 21.09.2016 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 17.09.2016 Кальмар 2:0 Эстерсунд А
- 11.09.2016 Эстерсунд 2:0 Хельсинборг А
- 06.09.2016 Соллентуна 0:2 Эстерсунд К
- 28.08.2016 Хеккен 3:1 Эстерсунд А
- 20.08.2016 Эстерсунд 1:0 Юргорден А
- 06.08.2016 Эстерсунд 4:0 Сундсвалль А
- 30.07.2016 Эстерсунд 0:0 Эльфсборг А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
- 25.02.2017 Венерсборг 2:2 Норрчёпинг К
- 19.02.2017 Норрчёпинг 1:1 Эргрюте К
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг А
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг А
- 23.10.2016 Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг А
- 16.10.2016 Норрчёпинг 1:2 Мальмё А
- 02.10.2016 АИК 6:0 Норрчёпинг А
- 26.09.2016 Норрчёпинг 1:3 Юргорден А
- 21.09.2016 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 18.09.2016 Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг А
- 11.09.2016 Норрчёпинг 5:1 Йёнчёпинг А
- 27.08.2016 Кальмар 0:1 Норрчёпинг А
- 24.08.2016 Вестерос СК 0:4 Норрчёпинг К
- 13.08.2016 Гефле 0:0 Норрчёпинг А
- 10.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Хеккен А
- 07.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Эребру А
- 30.07.2016 Сундсвалль 1:2 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сириус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Эребру
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Хальмстад
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Эстерсунд
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Хеккен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Гётеборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хаммарбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Юргорден
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Кальмар
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Второй тайм
90'
Эстерсунд производит замену. Hosam Aiesh уходит, и Бьоркстрём Тим заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Эстерсунд производит замену. Saman Ghoddos уходит, и Bobo Sollander заменяет его
85'
Норчепинг производит замену. Вальквист Линус уходит, и Хадениус Андреас заменяет его
84'
Беркрот Никлас получает желтую карточку.
77'
Aly Keita получает желтую карточку.
70'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Saman Ghoddos бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
69'
Смит Эрик получает желтую карточку.
67'
Норчепинг производит замену. Тело Кристофер уходит, и Смит Эрик заменяет его
49'
Эстерсунд производит замену. Curtis Edwards уходит, и Бертильссон Юхан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Sam Mensah получает желтую карточку.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hosam Aiesh.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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