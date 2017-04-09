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Стадион: Зрители: 4644
Эстерсунд
1:0
Конец матча
Норрчёпинг
0'
1:0
5' Гол
Hosam Aiesh
31' Желтая карточка
Sam Mensah
69' Желтая карточка
Смит Эрик
1:0
70' Не забитый пенальти
Saman Ghoddos
77' Желтая карточка
Aly Keita
84' Желтая карточка
Беркрот Никлас
90'+5
Второй тайм
90'
Эстерсунд производит замену. Hosam Aiesh уходит, и Бьоркстрём Тим заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Эстерсунд производит замену. Saman Ghoddos уходит, и Bobo Sollander заменяет его
85'
Норчепинг производит замену. Вальквист Линус уходит, и Хадениус Андреас заменяет его
Желтая карточка
84'
Беркрот Никлас получает желтую карточку.
Желтая карточка
77'
Aly Keita получает желтую карточку.

Описание гола
70'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Saman Ghoddos бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Желтая карточка
69'
Смит Эрик получает желтую карточку.
67'
Норчепинг производит замену. Тело Кристофер уходит, и Смит Эрик заменяет его
49'
Эстерсунд производит замену. Curtis Edwards уходит, и Бертильссон Юхан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Sam Mensah получает желтую карточку.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hosam Aiesh.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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