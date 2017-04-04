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2016-2017
Урал
 
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Рубин
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Рубин, который состоится 06.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Рубин
Урал
25.7% (27)
Ничья:
46.7% (49)
Рубин
27.6% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40% (42)
Урал:
12.4% (13)
Рубин:
12.4% (13)
Рубин:
9.5% (10)
Урал:
9.5% (10)
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