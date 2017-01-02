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Атлетик Б
 
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Барселона
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона
Атлетик Б
2.9% (3)
Ничья:
7.8% (8)
Барселона
89.2% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
49% (50)
Барселона:
15.7% (16)
Барселона:
11.8% (12)
Барселона:
9.8% (10)
Ничья:
5.9% (6)
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