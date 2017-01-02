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Атлетик Б (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.12.2016 Атлетик Б 3:0 Расинг КК
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 08.12.2016 Рапид Вена 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 02.12.2016 Расинг 1:2 Атлетик Б КК
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 20.10.2016 Генк 2:0 Атлетик Б ЛЕ
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад П
- 06.10.2016 Сестао 0:4 Атлетик Б ТМК
- 02.10.2016 Малага 2:1 Атлетик Б П
- 29.09.2016 Атлетик Б 1:0 Рапид Вена ЛЕ
- 24.09.2016 Атлетик Б 3:1 Севилья П
- 21.09.2016 Гранада 1:2 Атлетик Б П
Барселона (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 22.12.2016 Барселона 7:0 Эркулес КК
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 01.12.2016 Эркулес 1:1 Барселона КК
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
- 25.10.2016 Барселона 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 19.10.2016 Барселона 4:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 15.10.2016 Барселона 4:0 Депортиво П
- 02.10.2016 Сельта 4:3 Барселона П
- 28.09.2016 Боруссия М 1:2 Барселона ЛЧ
- 24.09.2016 Спортинг Хихон 0:5 Барселона П
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
- 28.08.2016 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 27.01.2016 Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля
- 20.01.2016 Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля
- 17.01.2016 Барселона 6:0 Атлетик Б Примера
- 23.08.2015 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 17.08.2015 Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании
- 14.08.2015 Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании
- 30.05.2015 Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля
- 08.02.2015 Атлетик Б 2:5 Барселона Примера
- 13.09.2014 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
- 20.04.2014 Барселона 2:1 Атлетик Б Примера
- 02.12.2013 Атлетик Б 1:0 Барселона Примера
- 27.04.2013 Атлетик Б 2:2 Барселона Примера
- 01.12.2012 Барселона 5:1 Атлетик Б Примера
- 26.05.2012 Барселона 3:0 Атлетик Б Кубок Короля
- 01.04.2012 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
- 06.11.2011 Атлетик Б 2:2 Барселона Примера
- 20.02.2011 Барселона 2:1 Атлетик Б Примера
- 06.01.2011 Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля
- 21.12.2010 Барселона 0:0 Атлетик Б Кубок Короля
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 2 дня 22 часа 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Барселона, который состоится 05.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Барселона, который состоится 05.01.2017.
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона
Атлетик Б
2.9% (3)
Ничья:
7.8% (8)
Барселона
89.2% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
49% (50)
1:3 Барселона:
15.7% (16)
0:2 Барселона:
11.8% (12)
0:1 Барселона:
9.8% (10)
1:1 Ничья:
5.9% (6)
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