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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 20.12.2016 Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид КК
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 01.12.2016 Вальядолид 1:3 Реал Сосьедад КК
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 22.10.2016 Реал Сосьедад 3:0 Алавес П
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад П
- 06.10.2016 Спортинг Хихон 2:1 Реал Сосьедад ТМК
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис П
- 24.09.2016 Эйбар 2:0 Реал Сосьедад П
- 21.09.2016 Реал Сосьедад 4:1 Лас-Пальмас П
- 18.09.2016 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад П
- 09.09.2016 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 27.08.2016 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад П
- 21.08.2016 Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид П
- 13.08.2016 Байер Л 2:0 Реал Сосьедад ТМК
Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 20.12.2016 Вильярреал 1:1 Толедо КК
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 08.12.2016 Вильярреал 2:1 Стяуа ЛЕ
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 30.11.2016 Толедо 0:3 Вильярреал КК
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 24.11.2016 Цюрих 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 30.10.2016 Эйбар 2:1 Вильярреал П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
- 16.10.2016 Вильярреал 5:0 Сельта П
- 02.10.2016 Эспаньол 0:0 Вильярреал П
- 29.09.2016 Стяуа 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 25.09.2016 Вильярреал 3:1 Осасуна П
- 21.09.2016 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал П
- 18.09.2016 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 2
- 18.09.2016 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 23.07.2016 Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи. Клубы
- 24.04.2016 Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера
- 20.12.2015 Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера
- 25.04.2015 Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера
- 14.01.2015 Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля
- 07.01.2015 Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 07.12.2014 Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 18.05.2014 Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера
- 16.01.2014 Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 14.01.2014 Вильярреал 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 09.01.2014 Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Кубок Короля
- 22.04.2012 Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Примера
- 11.12.2011 Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 23.01.2011 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 29.08.2010 Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал Примера
1/16 финала
1/8 финала
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Вильярреал, который состоится 04.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Вильярреал, который состоится 04.01.2017.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад
37% (17)
Ничья:
43.5% (20)
Вильярреал
19.6% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.1% (18)
2:1 Реал Сосьедад:
23.9% (11)
1:2 Вильярреал:
10.9% (5)
1:0 Реал Сосьедад:
6.5% (3)
0:0 Ничья:
4.3% (2)
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