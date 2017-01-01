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Реал Сосьедад
 
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Вильярреал
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Вильярреал, который состоится 04.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад
37% (17)
Ничья:
43.5% (20)
Вильярреал
19.6% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.1% (18)
Реал Сосьедад:
23.9% (11)
Вильярреал:
10.9% (5)
Реал Сосьедад:
6.5% (3)
Ничья:
4.3% (2)
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