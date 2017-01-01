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Лас-Пальмас
 
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Атлетико М
announcement
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До начала матча осталось 1 день 21 час 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лас-Пальмас - Атлетико М, который состоится 03.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Атлетико М
Лас-Пальмас
0% (0)
Ничья:
2.1% (1)
Атлетико М
97.9% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
35.4% (17)
Атлетико М:
33.3% (16)
Атлетико М:
16.7% (8)
Атлетико М:
6.3% (3)
Атлетико М:
4.2% (2)
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