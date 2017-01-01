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Лас-Пальмас (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 20.12.2016 Лас-Пальмас 2:1 Уэска КК
- 17.12.2016 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас П
- 10.12.2016 Лас-Пальмас 1:1 Леганес П
- 04.12.2016 Алавес 1:1 Лас-Пальмас П
- 01.12.2016 Уэска 2:2 Лас-Пальмас КК
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 18.11.2016 Бетис 2:0 Лас-Пальмас П
- 05.11.2016 Лас-Пальмас 1:0 Эйбар П
- 30.10.2016 Лас-Пальмас 3:3 Сельта П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
- 14.10.2016 Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол П
- 01.10.2016 Осасуна 2:2 Лас-Пальмас П
- 24.09.2016 Лас-Пальмас 2:2 Реал Мадрид П
- 21.09.2016 Реал Сосьедад 4:1 Лас-Пальмас П
- 17.09.2016 Лас-Пальмас 1:0 Малага П
- 10.09.2016 Севилья 2:1 Лас-Пальмас П
- 01.09.2016 Оротава 0:5 Лас-Пальмас ТМК
- 28.08.2016 Лас-Пальмас 5:1 Гранада П
- 22.08.2016 Валенсия 2:4 Лас-Пальмас П
- 13.08.2016 Дармштадт 1:1 Лас-Пальмас ТМК
Атлетико М (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 30.12.2016 Аль-Иттихад 2:3 Атлетико М ТМК
- 20.12.2016 Атлетико М 4:1 Гихуэло КК
- 17.12.2016 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 03.12.2016 Атлетико М 0:0 Эспаньол П
- 30.11.2016 Гихуэло 0:6 Атлетико М КК
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 23.11.2016 Атлетико М 2:0 ПСВ ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 01.11.2016 Атлетико М 2:1 Ростов ЛЧ
- 29.10.2016 Атлетико М 4:2 Малага П
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М П
- 19.10.2016 Ростов 0:1 Атлетико М ЛЧ
- 15.10.2016 Атлетико М 7:1 Гранада П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 28.09.2016 Атлетико М 1:0 Бавария ЛЧ
- 25.09.2016 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 21.09.2016 Барселона 1:1 Атлетико М П
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 1 день 21 час 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лас-Пальмас - Атлетико М, который состоится 03.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лас-Пальмас - Атлетико М, который состоится 03.01.2017.
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Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Атлетико М
Лас-Пальмас
0% (0)
Ничья:
2.1% (1)
Атлетико М
97.9% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Атлетико М:
35.4% (17)
1:2 Атлетико М:
33.3% (16)
0:2 Атлетико М:
16.7% (8)
1:3 Атлетико М:
6.3% (3)
0:3 Атлетико М:
4.2% (2)
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