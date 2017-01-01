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Реал Мадрид
 
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Севилья
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья
Реал Мадрид
91.3% (42)
Ничья:
2.2% (1)
Севилья
6.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
54.3% (25)
Реал Мадрид:
17.4% (8)
Реал Мадрид:
10.9% (5)
Реал Мадрид:
4.3% (2)
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