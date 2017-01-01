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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 18.12.2016 Реал Мадрид 4:2 Касима Антлерс КЧМ
- 15.12.2016 Клуб Америка 0:2 Реал Мадрид КЧМ
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 30.11.2016 Реал Мадрид 6:1 Леонеса КК
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 02.11.2016 Легия 3:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид П
- 26.10.2016 Леонеса 1:7 Реал Мадрид КК
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 18.10.2016 Реал Мадрид 5:1 Легия ЛЧ
- 15.10.2016 Бетис 1:6 Реал Мадрид П
- 02.10.2016 Реал Мадрид 1:1 Эйбар П
- 27.09.2016 Боруссия Д 2:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 24.09.2016 Лас-Пальмас 2:2 Реал Мадрид П
- 21.09.2016 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал П
Севилья (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 21.12.2016 Севилья 9:1 Форментера КК
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 30.11.2016 Форментера 1:5 Севилья КК
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
- 11.11.2016 Севилья 3:4 Бока Хуниорс ТМК
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 02.11.2016 Севилья 4:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 29.10.2016 Спортинг Хихон 1:1 Севилья П
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М П
- 18.10.2016 Динамо Загреб 0:1 Севилья ЛЧ
- 15.10.2016 Леганес 2:3 Севилья П
- 01.10.2016 Севилья 2:1 Алавес П
- 27.09.2016 Севилья 1:0 Лион ЛЧ
- 24.09.2016 Атлетик Б 3:1 Севилья П
- 20.09.2016 Севилья 1:0 Бетис П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
- 09.08.2016 Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА
- 20.03.2016 Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера
- 08.11.2015 Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера
- 02.05.2015 Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера
- 04.02.2015 Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера
- 12.08.2014 Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА
- 27.03.2014 Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера
- 31.10.2013 Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера
- 10.02.2013 Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера
- 16.09.2012 Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера
- 29.04.2012 Реал Мадрид 3:0 Севилья Примера
- 18.12.2011 Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
- 08.05.2011 Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
- 03.02.2011 Реал Мадрид 2:0 Севилья Кубок Короля
- 26.01.2011 Севилья 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля
- 19.12.2010 Реал Мадрид 1:0 Севилья Примера
- 07.03.2010 Реал Мадрид 3:2 Севилья Примера
- 04.10.2009 Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера
- 26.04.2009 Севилья 2:4 Реал Мадрид Примера
- 07.12.2008 Реал Мадрид 3:4 Севилья Примера
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Севилья, который состоится 04.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Севилья, который состоится 04.01.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья
Реал Мадрид
91.3% (42)
Ничья:
2.2% (1)
Севилья
6.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Мадрид:
54.3% (25)
2:0 Реал Мадрид:
17.4% (8)
3:1 Реал Мадрид:
10.9% (5)
1:0 Реал Мадрид:
4.3% (2)
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