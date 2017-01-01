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Валенсия (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 21.12.2016 Валенсия 2:1 Леганес КК
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 29.11.2016 Леганес 1:3 Валенсия КК
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес П
- 18.09.2016 Атлетик Б 2:1 Валенсия П
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис П
- 27.08.2016 Эйбар 1:0 Валенсия П
- 22.08.2016 Валенсия 2:4 Лас-Пальмас П
- 13.08.2016 Валенсия 2:1 Фиорентина ТМК
- 10.08.2016 Валенсия 2:1 НПФЛ Олл Старс ТМК
- 06.08.2016 Кристал Пэлас 3:1 Валенсия ТМК
Сельта (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.12.2016 Сельта 1:0 УКАМ Мурсия КК
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 08.12.2016 Панатинаикос 0:2 Сельта ЛЕ
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 30.11.2016 УКАМ Мурсия 0:1 Сельта КК
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 24.11.2016 Сельта 1:1 Стандард ЛЕ
- 19.11.2016 Эйбар 1:0 Сельта П
- 09.11.2016 Сельта 2:1 Брага ТМК
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 03.11.2016 Аякс 3:2 Сельта ЛЕ
- 30.10.2016 Лас-Пальмас 3:3 Сельта П
- 23.10.2016 Сельта 4:1 Депортиво П
- 20.10.2016 Сельта 2:2 Аякс ЛЕ
- 16.10.2016 Вильярреал 5:0 Сельта П
- 05.10.2016 Расинг де Ферроль 0:3 Сельта ТМК
- 02.10.2016 Сельта 4:3 Барселона П
- 29.09.2016 Сельта 2:0 Панатинаикос ЛЕ
- 25.09.2016 Эспаньол 0:2 Сельта П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия Примера
- 20.03.2016 Валенсия 0:2 Сельта Примера
- 07.11.2015 Сельта 1:5 Валенсия Примера
- 17.05.2015 Валенсия 1:1 Сельта Примера
- 10.01.2015 Сельта 1:1 Валенсия Примера
- 18.05.2014 Валенсия 2:1 Сельта Примера
- 11.01.2014 Сельта 2:1 Валенсия Примера
- 09.02.2013 Сельта 0:1 Валенсия Примера
- 15.09.2012 Валенсия 2:1 Сельта Примера
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 1 день 19 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Сельта, который состоится 03.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Сельта, который состоится 03.01.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Сельта
Валенсия
73.5% (36)
Ничья:
20.4% (10)
Сельта
6.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
42.9% (21)
1:0 Валенсия:
22.4% (11)
1:1 Ничья:
18.4% (9)
2:0 Валенсия:
8.2% (4)
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