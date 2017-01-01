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Валенсия
 
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Сельта
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До начала матча осталось 1 день 19 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Сельта, который состоится 03.01.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Сельта
Валенсия
73.5% (36)
Ничья:
20.4% (10)
Сельта
6.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
42.9% (21)
Валенсия:
22.4% (11)
Ничья:
18.4% (9)
Валенсия:
8.2% (4)
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