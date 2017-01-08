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Атлетико М
 
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Лас-Пальмас
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Лас-Пальмас, который состоится 10.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Лас-Пальмас
Атлетико М
97.7% (43)
Ничья:
0% (0)
Лас-Пальмас
2.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
54.5% (24)
Атлетико М:
15.9% (7)
Атлетико М:
11.4% (5)
Атлетико М:
9.1% (4)
Атлетико М:
4.5% (2)
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