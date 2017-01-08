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Эйпен (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 26.12.2016 Остенде 1:3 Эйпен FDA
- 21.12.2016 Эйпен 1:4 Брюгге FDA
- 18.12.2016 Андерлехт 4:0 Эйпен FDA
- 13.12.2016 Эйпен 4:0 Кортрейк К
- 10.12.2016 Эйпен 2:2 Шарлеруа FDA
- 02.12.2016 Мехелен 1:0 Эйпен FDA
- 29.11.2016 Эйпен 3:2 Брюгге К
- 26.11.2016 Эйпен 3:3 Вестерло FDA
- 19.11.2016 Генк 2:0 Эйпен FDA
- 05.11.2016 Эйпен 4:2 Сент-Трюйден FDA
- 29.10.2016 Эйпен 2:2 Локерен FDA
- 26.10.2016 Кортрейк 1:1 Эйпен FDA
- 23.10.2016 Эйпен 3:2 Гент FDA
- 15.10.2016 Васланд-Беверен 4:2 Эйпен ЛП
- 01.10.2016 Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз ЛП
- 25.09.2016 Стандард 3:0 Эйпен ЛП
- 21.09.2016 Рузеларе 2:3 Эйпен К
- 17.09.2016 Брюгге 3:2 Эйпен ЛП
- 10.09.2016 Эйпен 2:1 Остенде ЛП
- 26.08.2016 Шарлеруа 3:2 Эйпен ЛП
Бавария (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 23.11.2016 Ростов 3:2 Бавария ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 01.11.2016 ПСВ 1:2 Бавария ЛЧ
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Б
- 26.10.2016 Бавария 3:1 Аугсбург КГ
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 19.10.2016 Бавария 4:1 ПСВ ЛЧ
- 15.10.2016 Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 28.09.2016 Атлетико М 1:0 Бавария ЛЧ
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 21.09.2016 Бавария 3:0 Герта Б
- 17.09.2016 Бавария 3:1 Ингольштадт Б
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эйпен - Бавария, который состоится 10.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эйпен - Бавария, который состоится 10.01.2017.
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