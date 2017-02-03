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ЦСКА Москва
 
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Эсбьерг
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Эсбьерг, который состоится 06.02.2017.
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